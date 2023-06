1977 wurde Bill Gates verhaftet und Microsoft hat ein Foto davon heimlich in Windows verwendet

Bill Gates wurde 1977 tatsächlich verhaftet. (Bildquelle: Genbeta)

Bill Gates ist einer der reichsten Menschen der Welt. Zeitweise erklomm er sogar den Thron des reichsten Menschen überhaupt. Mit seinem Reichtum finanziert der Microsoft-Mitgründer unter anderem Start-ups für Medizin und grüne Energie. Doch das macht ihn noch lange nicht zum Heiligen.

Apropos heilig: Dass Bill Gates durchaus kein Kind von Traurigkeit ist, beweist eine Verhaftung wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis aus dem Jahr 1977. Das Foto des jungen Unternehmergenies mit blondem Wuschelkopf, Jeffrey-Dahmer-Brille und Inhaftierungsnummer um den Hals ist mittlerweile weltberühmt – vielleicht kennt ihr es ja.

Was ihr aber bestimmt noch nicht wusstet: Microsoft hat das Foto ohne unser Wissen in Windows verwendet (via Genbeta.com):

(Bildquelle: Genbeta/Twitter)

Gefangenenfoto als Teil Von Windows und Outlook

Um genau zu sein, kam eine Silhouette des Gefangenenfotos in Microsoft Windows 8 für ein generisches Nutzerkonto zum Einsatz. Noch konkreter handelte es sich um die Windows-8-Builds 8161 bis 8176 aus dem späten Jahr 2011 und dem frühen Jahr 2012.

Doch das ist nicht alles: Bereits im Jahr 2010 fand die Silhouette des jungen Bill Gates hinter Gittern im damalige Outlook 2010 schon einmal Platz. Wer auf den Social Connector klickte, um sich seine Kontakte anzeigen zu lassen, drückte unweigerlich auf das silhouettierte Konterfei des Milliardärs.

Kleiner Seitenhieb oder volle Absicht?

Die Aktion von Microsoft ist wohl als eine Art Augenzwinkern zu verstehen, mit dem man etwas scherzhaft auf die Vergangenheit von Bill Gates blickt. Unklar ist jedoch, ob der ehemalige Microsoftchef vielleicht selbst hinter der Aktion steckt, um sich über seine Missetat lustig zu machen.

Wie findet ihr das? Wusstet ihr das vielleicht doch schon längst, oder ist euch das völlig neu? Kennt ihr noch weitere Easter Eggs zu Windows? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!