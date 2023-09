Beleuchtet ein ganzes Fußballstadion: 4 Mal so hell wie die hellste Taschenlampe der Welt

Da brennt der Fußball: Diese Taschenlampe könnte vermutlich auch einen Fußball in Flammen aufgehen lassen .. also, fast zumindest. (Bild-Quellen: blackday über Adobe Stock, Alessandro Skopcir über Unsplash)

Das Wichtigste auf einem Blick:

YouTuber Hacksmith hat die hellste Taschenlampe der Welt gebaut und einen Guinness-Weltrekord aufgestellt.

Die Nitebrite 300 hat 300 LEDs und leuchtet mit über 500.000 Lumen.

hat 300 LEDs und leuchtet mit über 500.000 Lumen. Der YouTuber trug mehrere Sonnenbrillen, um der extremen Leuchtstärke zu begegnen. Aber kann die Taschenlampe auch wirklich ein gesamtes Fußballstadion ausleuchten?

Der kanadische YouTuber Hacksmith hat es geschafft: Er hat die wirklich hellste Taschenlampe der Welt gebaut - und hat damit einen Eintrag im Guinness-Buch der Rekorde errungen.

Dabei ist diese Taschenlampe nicht nur unfassbar hell, sie ist auch absurd groß.

Aber was steckt wirklich hinter der gigantischen Konstruktion - und könntet ihr der XXL-Taschenlampe wirklich ein ganzes Fußballstadion ausleuchten?

Mit einer Super-Taschenlampe Marke Eigenbau zum Weltrekord?

Hinter Taschenlampe und Weltrekorde-Meisterschaft steckt Chris Thiele. Er und sein Team haben die Taschenlampe mit dem Namen »Nitebrite 300« entwickelt.

In dem Gerät sind 300 LEDs verbaut. Bei voller Power leuchtet die Nitebrite 300 mit über 500.000 Lumen. Genauer beziffert das Guinness-Buch die Lichtleistung der Taschenlampe mit 501.031 Lumen.

Zum Vergleich: Die hellste, für Otto-Normalkunde erhältliche Taschenlampe SR32 des Herstellers Imalent, schafft ein Maximum von 120.000 Lumen. Damit hat die Weltrekord-Taschenlampe den bisherigen Spitzenreiter in Sachen Leuchtkraft um ganze 480.000 Lumen überholt.

Das ist eine Leuchtstärke, mit der einer schon mal ein ganzes Fußballstadion ausleuchten könnte, oder? Gesagt, getan: Chris Thiel und Team karrten die Taschenlampe auf ein Fußballfeld, oder genauer: auf ein US-amerikanisches Football-Stadion.

Dort stand die Supersize-Taschenlampe nun - und Thiel drückte aufs Knöpfchen. Das Ergebnis dieses Experiments ist einleuchtend.

Wer die Nitebrite 300 im Anschlag hat, der braucht eigentlich keine professionelle Lichttechnik für Sportereignisse mehr, oder? Die gesamte Geschichte seht er im Video verknüpft am Ende dieses Artikels. (Bild-Quelle: Hacksmith Industries)

Zugegeben: Der Vergleich mit der Taschenlampe von Imalent ist ein wenig unfair. Immerhin geht die SR32 noch als Taschenlampe durch, die Personen mit sich führen können. Bei der Nitebrite 300 wird das schon schwieriger. Ob da der Begriff »Taschenlampe« noch greift, der ein Verstauen in einer Hand- oder Hosentasche suggeriert, ist ein Thema für Sprachkritiker.

Das sagt Chris Thiele zu der riesenhaften Dimension seiner Konstruktion:

»Es gibt YouTube-Videos mit riesigen Wasserpistolen, riesigen Lasern und ähnlichen Sachen. Wir wollten das gleiche Thema aufgreifen und etwas technisch Anspruchsvolleres machen.«

Ein Knabe mit seiner Taschenlampe. Bald wird das Monstrum ganze Arenen mit Licht versorgen. (Bild-Quelle: Hacksmith Industries)

Um die Lichtstärke zu messen, nutzte das Team übrigens eine sogenannte Lichtmühle, im Fachjargon auch Radiometer genannt. Im Grunde ist das Radiometer eine Glaskugel, in der sich eine Ventilator-artige Vorrichtung befindet. Und je helle das auftreffende Licht, desto schneller dreht sich dieser Ventilator.

Im Falle des Nitebrite 300 drehte sich die Lichtmühle nicht nur schnell, sondern zu schnell - bis sie explodierte. Die geballten 501.031 Lumen waren wohl zu viel für das Gerät.

Wie hell seine Monster-Taschenlampe wirklich ist, dürfte Thiel am eigenen Augapfel erfahren. Obwohl er mehrere Sonnenbrillen übereinander aufsetzte, blendete ihn das austretende Licht ungebührlichst. Er erzählt:

»Es war sehr hell. Ich konnte gar nicht hinsehen. Es war schlimmer als in die Sonne zu starren. Weder das eine noch das andere kann ich irgendjemand empfehlen.«

Diese Taschenlampe passt nicht locker auf den Handteller. Wer diesen Lichtbringer heben will, braucht Muckis in den Oberarmen. (Bild-Quelle: Hacksmith Industries)

Entsprechend der Größe strahlte die Taschenlampe während ihres Baus die komplette Werkstatt der Beteiligten aus. Um den gigantischen Lichtstrahl zu bündeln, bedienten sich die Beteiligten einer Fresnel-Linse.

Wer den Bau der Taschenlampe mitsamt Demonstration mit eigenen Augen nachvollziehen möchte, der schaut sich das dazugehörige Video an:

Ein gebündeltes Licht mit einer Power von 501.031 Lumen - da konnten laut Hacksmith und Team schon mal eine große Hitze entstehen. Heiß genug, um Gegenstände in Brand zu setzen. Leser von GameStar Tech wissen allerdings: Es reiche bereits 12.000 Lumen aus, um eine Actionfigur zu schmelzen, einen Geldschein in Flammen aufgehen zu lassen, oder ein Ei zu braten. So geschehen bei der FlashTorch von Wicked Lasers.

Ist das jetzt die wirklich hellste Taschenlampe der Welt, oder werden wir schon nächste Woche mit einer noch helleren Taschenlampe beglückt, die jetzt aber wirklich die hellste Taschenlampe der Welt ist? Beeindrucken euch solche Top-Leistungen direkt aus dem Guinness-World-Records-Buch? Oder ist es schon eines Weltrekords würdig, wenn ihr die für eure Taschenlampe passenden Batterien vorrätig habt? Schreibt uns über eure Erfahrungen dazu gerne in die Kommentare.