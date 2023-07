Macht die Nacht zum Tag: Die hellste Taschenlampe der Welt übertrumpft sich selbst

Mit der hellsten Taschenlampe überhaupt den Weltraum anstrahlen? Ganz so hell wird's noch nicht. (Bild-Quelle: Jankovoy über Adobe Stock)Mit

Diese Taschenlampe ist unfassbar hell: die neue SR32. Der auf Leuchtgeräte spezialisierte Hersteller Imalent hat kürzlich eine neue Funzel auf den Markt gebracht, die wirklich erstaunlich ist.

Mit der auf den Namen SR32 getauften Taschenlampe übertrumpft Imalent sogar seinen bisherigen Spitzenreiter im Bereich »Leuchtkraft für die Hosentasche«. Denn während die MS18 stolze 100.000-Lumen-Strahlkraft in petto hatte, setzt die SR32 jetzt satte 20.000 Lumen darauf.

Richtig gerechnet! Die SR32 hat eine Leuchtkraft von 120.000 Lumen.

Wie hell leuchtet die SR32?

Einer, der sich mit unwahrscheinlich hellen Taschenlampen auskennt, ist der TikToker Kyle Kruger. Wie auch schon bei der MS18, demonstriert der begeisterungsfähige Technik-Nerd das neue Leuchtgerät in Form eines anschaulichen Videos.

Was zeigt das Video? Zu Beginn des Videos hält Kyle die Lichtstärken-Königin MS18 in Händen. Dann wirft er den bisherigen Champion im Bereich Taschenlampen auf sein Bett – und greift sozusagen nach dem »lichtbringenden Thronfolger«, ums schwülstig auszudrücken.

Kyle hält nun also SR32 in Händen. Ziemlich zügig verlässt er jedoch das heimische Schlafzimmer, begibt sich hinaus in Grüne. Draußen ist es Nacht. Es ist stockdunkel, die Handy-Kamera des TikTokers lässt noch nicht mal schemenhaft die Umgebung erkennen.

Dergestalt wird die 120.000-Lumen-starke Taschenlampe auf der Webseite des Hersteller angepriesen.

Zu Demonstrationszwecken betätigt Kyle zunächst eine herkömmliche Taschenlampe, wie sie womöglich auch in eurem Werkzeugkasten liegt. Das Gerät erleuchtet zaghaft den vor Kyle befindlichen Gartenzaun respektive eine Rasenfläche.

Dann endlich betätigt Kyle den On-Knopf der SR32 – aber nicht ohne einen Countdown herunterzuzählen. Als Meister der Spannung, der Kyle nun mal ist, steigt er dramaturgisch wertvoll die Zahlenkette runter.

3 … (warten)

2 … (warten)

1 … (es geht los!)

Und plötzlich erstrahlt die Umgebung in fast taghellem Licht. Nicht nur wie zuvor Gartenzaun und Rasenfläche werden zaghaft angestrahlt. Nein, diesmal wird auch eine mehrere Meter entfernte Baumreihe deutlich ausgeleuchtet.

Aber seht (und staunt) selbst:

Wer sich in einem zweiten Bewegtbildnachweis von den durchscheinenden Qualitäten der neuen, vermutlich hellsten Taschenlampe der Welt, überzeugen möchte, dem empfehlen wir zudem das nachfolgende Video.

In diesem leuchtet die SR32 über landwirtschaftlich genutzte Felder. Das Ergebnis ist, wie nicht anders zu erwarten, strahlend hell.

Für diejenigen unter euch, dies lieber technisch mögen, haben wir nachstehend einige der nackten Fakten zu SR32 zusammengetragen:

Bis zu 2.080 Meter: Bis in diese Distanz soll die Taschenlampe leuchten

Bis in diese Distanz soll die Taschenlampe leuchten Aufladen in eineinhalb Stunden: So lange soll’s dauern, bis die SR32 wieder volle Power hat

So lange soll’s dauern, bis die SR32 wieder volle Power hat 360 Stunden Betrieb mit einer vollen Akku-Ladung stecken in der Taschenlampe laut Herstellerangaben. Anmerkungen: Die 360 Stunden beziehen sich nicht auf den Dauerbetrieb bei 120.000 Lumen. Denn die SR32 könnt ihr auf bis zu 30 Lumen herunterregulieren.

stecken in der Taschenlampe laut Herstellerangaben. Anmerkungen: Die 360 Stunden beziehen sich nicht auf den Dauerbetrieb bei 120.000 Lumen. Denn die SR32 könnt ihr auf bis zu 30 Lumen herunterregulieren. IP65-Rating: Dieses Rating bedeutet, das Gerät verfügt über einen sehr hohen Staubschutz – und ist vor schwachen Wasserstrahlen geschützt.

Heftiger Preis: Auf der Webseite des Herstellers ist das Gerät mit einem deftigen Preisschild behangen: Knapp 680 US-Dollar kostet das beeindruckende Gerät. Ob ein dreistelliger Kaufpreis für eine Taschenlampe gerechtfertigt ist, müsst ihr als mündiger Kunde freilich selbst entscheiden.

Stellt sich auch die Frage: Was würdet ihr mit einer derart strahlmächtigen Gerätschaft anstellen? Versetzen euch solche Hochleistungsgeräte, oder könnt ihr damit weniger anfangen? Schreibt uns dazu gerne in die Kommentare.