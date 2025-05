Bis zu 700 Euro für eine Series X: Microsoft erhöht Gaming-Preise durch die Bank

Microsoft erhöht die Preise im Xbox-Universum um bis zu 100 Euro. (Bild: Microsoft / Montage: GameStar Tech)

In einer Ankündigung vom 1. Mai 2025 erklärt Microsoft, dass die Preise für Konsolen, Controller, Headsets und auch für einige Spiele steigen würden. Allerdings stehen die Preiserhöhungen für die Spiele noch in Zukunft an. Die Änderungen der Kosten für Hardware sind bereits seit dem 1. Mai 2025 aktiv.

Eine kleine, positive Nachricht für euch gibt es aber: Zwar werden die Preise auf der ganzen Welt erhöht, aber nicht für Headsets. Hier steigen die Preise nur in den USA und Kanada.

Die neuen Preise für Xbox-Hardware seit dem 1. Mai 2025

Das sind die neuen Kosten: In der folgenden Übersicht zeigen wir euch die neuen Preise der Hardware von Microsoft.

Konsolen (Europa - EUR):

Xbox Series S 512: 349,99 Euro - vorher 299,99 Euro

Xbox Series S 1TB: 399,99 Euro - vorher 349,99 Euro

Xbox Series X Digital: 549,99 Euro - vorher 499,99 Euro

Xbox Series X: 599,99 Euro - vorher 549,99 Euro

Xbox Series X 2 TB Galaxy Black Special Edition: 699,99 Euro - vorher 649,99 Euro

Controller (Europa - EUR):

Xbox Wireless Controller (Core): 64,99 Euro - vorher 59,99 Euro

Xbox Wireless Controller (Color): 69,99 Euro - vorher 64,99 Euro

Xbox Wireless Controller – Special Edition: 79,99 Euro - vorher 79,99 Euro

Xbox Wireless Controller – Limited Edition: 89,99 Euro - vorher 79,99 Euro

Xbox Elite Wireless Controller Series 2 (Core): 149,99 Euro - vorher 139,99 Euro

Xbox Elite Wireless Controller Series 2 (Full): 199,99 Euro - vorher 179,99 Euro

Was sagt Microsoft dazu? Auf Xbox.com schreibt das Team folgende Nachricht zu den Preis-Erhöhungen:

Wir verstehen, dass diese Änderungen eine Herausforderung darstellen, und sie wurden mit sorgfältiger Abwägung der Marktbedingungen und der steigenden Entwicklungskosten vorgenommen.

Mit Blick auf die Zukunft konzentrieren wir uns weiterhin darauf, mehr Möglichkeiten zu bieten, mehr Spiele auf jedem Bildschirm zu spielen, und darauf, den Xbox-Spielern einen Mehrwert zu bieten.

Was ist mit den Preisen für Spiele? Auch für Spiele soll es eine Erhöhung geben, die aber noch etwas länger auf sich warten lässt. Wir erwarten außerdem, dass wir den Preis einiger unserer neuen First-Party-Spiele ab dieser Weihnachtssaison auf 79,99 US-Dollar anpassen werden. Diese Titel, die im Xbox Store gekauft werden, bieten den Vorteil von Xbox Play Anywhere, wodurch Spieler einmal kaufen und ohne zusätzliche Kosten auf Konsole und PC spielen können.

Warum ist das besonders? Seit dem Release im Jahr 2020 ist das die erste Preis-Erhöhung für die Xbox Series S. Die Preise für die Xbox Series X wurden hingegen in vielen Länder im Jahr 2023 erhöht. Mit einem Preis von 700 Euro in der 2-TB-Galaxy-Black-Special-Edition ist die Xbox Series X nun fast so teuer wie die PlayStation 5 Pro.

Zwar sind viele Spieler von diesen Erhöhungen verwundert, aber ganz überraschend ist die Änderung nicht. Erst kürzlich erhöhte man die Preise für die PlayStation zum zweiten Mal innerhalb von drei Jahren. Die Diskussion um Preise führt man auch im Kosmos von Nintendo, denn neue Spiele für die Switch 2 kosten teilweise 80 Euro.

Es scheint, dass es zur Normalität wird, wenn die Preise für Konsolen, Hardware und Spiele erst einmal steigen, statt über die Jahre zu sinken. Für Gamer heißt es also, genau hinzuschauen.

Wie steht ihr zu dem Thema, dass fünf Jahre alte Konsolen noch einmal eine Preiserhöhung bekommen? Schreibt uns eure Meinung doch in die Kommentare und tauscht euch mit der Community zu dem Thema aus.