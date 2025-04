Preis für Spiele-Upgrade auf Switch 2 bekannt: Nintendo verrät endlich, was ihr bezahlen müsst

Für maximal 10 Euro könnt ihr Zelda bald in 4K erleben.

Bei der letzten Nintendo Direct am 2. April 2025 kündigte Nintendo an, dass einige Spiele der Vorgänger-Konsole ein kostenpflichtiges Upgrade mit einigen Verbesserungen erhalten sollen - ähnlich wie ein Remaster. Über den Preis war bisher jedoch wenig bekannt.

Das hat sich jedoch jetzt geändert und je nach Spiel müsst ihr offenbar zwischen 0 und 20 Euro auf den Tisch legen.

Nintendo nimmt sich bei Zelda ein Beispiel an Sony

Nintendo of America's Vizepräsident der Produkt- und Spielererfahrung Bill Trinen hat in einem Interview mit IGN verraten, wie viel die Upgrades von The Legend of Zelda: Breath of the Wild und Tears of the Kingdom kosten werden. In den USA verlangt das japanische Unternehmen 10 US-Dollar pro Version. In Deutschland ist daher von jeweils 10 Euro auszugehen.

Damit scheint sich Nintendo an der Preisgestaltung von Sony zu orientieren, wo die PS5-Upgrades ähnlich eingepreist werden. Zuletzt geschah das bei dem Remaster von Days Gone, das 10 Euro mehr kostet als die Standard-Variante.

Upgrades kostenlos erhalten: Solltet ihr Abonnentinnen oder Abonnenten von Nintendo Online sein, könnt ihr euch freuen. Denn dann könnt ihr ohne zusätzliche Kosten auf die Upgrades zugreifen. Das Angebot gilt vorerst ausschließlich für die beiden Zelda-Spiele.

Die anderen Upgrades werden offenbar teurer

Indem die Verbesserungen von Zelda 10 US-Dollar kosten, macht es bei der UVP keinen Unterschied, ob ihr euch nun die alte Version eines Spiels und zusätzlich das Upgrade kauft oder gleich die Switch-2-Version. In beiden Fällen landet ihr bei 80 US-Dollar.

Diese Rechnung deutet darauf hin, dass die Upgrades von Mario Party Jamboree und Kirby und das vergessene Land 20 US-Dollar beziehungsweise 20 Euro kosten werden. Dort haben die alten Versionen nämlich eine UVP von lediglich 60 Euro, während die Switch-2-Versionen bereits für 80 US-Dollar beziehungsweise 80 Euro vorbestellt werden können. Das entspricht einer Differenz von 20 Euro, die auf das Upgrade zurückgeführt werden kann.

Dieser höhere Preis ergibt insoweit Sinn, da für beide Spiele neue Inhalte angekündigt wurden, die einer klassischen kostenpflichtigen Erweiterung gleichkommen. Damit ist der Wert der Upgrades mutmaßlich höher.

Die kürzlich angekündigten Zölle der USA haben übrigens nichts mit den Rechnungen für die Kosten zu tun. In Japan sind die Verhältnisse zwischen den Preisen der Originalversionen und der Upgrades nahezu identisch.

Dafür sorgen die Zölle anderweitig für Probleme, so wurden zum Beispiel alle Vorbestellungen der Switch 2 in den USA von Nintendo eingestellt. Weitere Informationen dazu und was das für die ganze Gaming-Branche bedeutet, erfahrt ihr in der Box oben.