Sony kündigt eine »schwierige Entscheidung«« bezüglich der PS5 an, die euch nicht gefallen wird, aber es gibt auch gute Nachrichten!

Die digitale Edition der Playstation 5 wird nach der Preiserhöhung von 2022 zum zweiten Mal teurer. Quelle: Sony.

Die letzte Preiserhöhung der PlayStation 5 liegt etwa drei Jahre zurück. Damals erhöhte Sony den Preis aller angebotenen Versionen der Konsole um jeweils 50 Euro.

Das ist passiert: Sony hat diese Woche eine weitere Preiserhöhung auf dem offiziellen PS5 Blog angekündigt, die diesmal aber nur die PS5 Digital Edition betrifft.

Warum erhöht Sony die Preise? Als Grund für die Preissteigerung gibt Sony ein schwieriges wirtschaftliches Umfeld, die hohe Inflation und schwankende Wechselkurse an.

PS5 Digital Edition: der neue und alte Preis im Vergleich

Sony gibt an, den Preis der digitalen Version in verschiedenen Märkten zu erhöhen. Betroffen von der Preiserhöhung sind unter anderem Europa, das Vereinigte Königreich, Australien, Neuseeland, sowie Länder in Afrika und dem Mittleren Osten.

Alter Preis Neuer Preis Europa 450 Euro 500 Euro Vereinigtes Königreich 430 Pfund 390 Pfund Australien 680 australische Dollar 750 Australische Dollar Neuseeland 770 Neuseeländische Dollar 860 Neuseeländische Dollar

Ab wann gelten die neuen Preise? Die Preise gelten ab dem 14. April 2025.

Sowohl die PS5 mit Laufwerk als auch die PlayStation 5 Pro sind von der Preiserhöhung nicht betroffen. Damit ist die PS5 mit Laufwerk nur noch 50 Euro teuer als die PS5 Digital Edition.

Das PS5-Laufwerk wird gleichzeitig günstiger

Gleichzeitig hat Sony angekündigt, dass der Preis des PS5-Laufwerks gesenkt wird. So wird der Preis des PS5 Laufwerks um 40 Euro gesenkt. Damit kostet das Laufwerk in Deutschland statt bisher 120 Euro nun 80 Euro.

Die Nachricht dürfte vor allem PS5 Pro-Besitzer und PS5 Digital Edition-Besitzer freuen, die sich bisher noch kein Laufwerk für die Konsole gekauft haben.

Schnell sein könnte sich lohnen

Bisher hat Sony die Preise im offiziellem Playstation Store nicht angepasst. Hier gibt es die Playstation 5 Digital Edition Konsole weiterhin für 450 Euro.

Noch interessanter dürfte das Astro Bot-Bundle sein. Dies gibt es für 400 Euro und enthält neben der Playstation 5 Digital Edition Konsole auch das Spiel Astro Bot.

Jetzt ist eure Meinung gefragt. Was haltet ihr von der Preiserhöhung und der Senkung des Preises für das PS5 Laufwerk? Schreibt uns dazu gerne einen Kommentar.