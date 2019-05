Monitore mit mehr als 60 Hertz gibt es schon lange, Beamer ziehen mit dem Acer Nitro G550 nach: 120 Hertz (Hz) Bildwiederholrate bei nativer Full HD-Auflösung kombiniert mit einer Reaktionszeit von 8,3 Millisekunden (Herstellerangaben).

Laut Acer soll der Nitro G550 der reaktionsschnellste Projektor auf dem Markt sein. Die angegebenen 2.200 Lumen Helligkeit sollen in Kombination mit dem RGBRGB-Farbrad und verschiedenen Bildverbesserungstechnologien auch in nicht abgedunkelten Räumen satte Bilder an die Wand werfen.

Das angegebene Kontrastverhältnis liegt mit 10.000:1 dabei auf einem hohen Niveau. Durch die DynamicBlack-Funktion, die die Lampenhelligkeit für jedes Bild einzeln anpasst, sollen der Schwarzwert sichtbar besser werden.

Konfiguriert wird der Nitro G550 dabei mit Hilfe des Acer Display Widgets, einem Tool für den PC. Optional unterstützt der G550 sogar drahtlose Projektion.

Zusätzlich verfügt der G550 über ein Komfortfeature, denn man muss den Beamer nicht für jeden Gebrauch anschalten. Sobald ein HDMI- oder VGA-Signal anliegt, schaltet sich der Projektor selbstständig an und ist bereit für die nächste Runde.

Sieben Meter Diagonale

Je nach Abstand, der zwischen 1,0 und 8,04 Metern zur Projektionsfläche liegen muss, erreicht das projizierte Bild laut Datenblatt eine Diagonale zwischen 72 cm und 7,2 Metern. Der G550 eignet sich damit auch für kleinere Räume und Ersatz für einen größeren Monitor.

Dabei ist es dank umstellbarem Projektionsmodus auch nicht wichtig, ob das Bild auf die Rück- oder Vorderseite einer Leinwand projiziert wird. Der G550 kann zudem wahlweise aufgestellt oder an die Decke montiert werden.

3D-Inhalte und Nvidia 3DTV Play unterstützt der Nitro G550, 4K-Inhalte werden auf 1080p herunterskaliert, bevor sie projiziert werden.

Auf die Lampe gibt Acer ein Jahr Garantie, auf den DLP-Chip fünf Jahre - der Acer Nitro G550 kostet aktuell ab 660 Euro und ist bereits erhältlich.