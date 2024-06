Nicht einmal das Steam Deck bietet das: Neuer Handheld behebt einer der größten Nachteile der tragbaren PCs

Meinung des Experten: Handheld-PCs sind schon heute teilweise modular: Ihr könnt eine externe Grafikkarte an die meisten Geräte anschließen, um die Grafikleistung für viele Jahre zu verbessern und den Speicher per microSD-Karte oder durch den Austausch der intern verbauten SSD erweitern.



Beim Arbeitsspeicher sieht es hingegen schlecht aus. Meistens ist dieser fest verlötet und etwas knapp bemessen. Vielleicht kann der Adata XPG Nia andere Hersteller dazu bewegen, auch auf LPCAMM2-Arbeitsspeicher zu setzen? Aktuell sind die Module noch recht teuer, was sich dann hoffentlich ändern könnte.