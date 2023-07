Neue Webseite beweist, dass seitenlange AGB doch einen echten Sinn haben können

Wer träumt beim Schlafen nicht gerne von Nutzungsbedingungen? (Bild: Kinga Howard über Unsplash)

»I have read and agreed to the Terms« ist womöglich die häufigste Lüge in der IT-Welt. In echt liest kaum jemand sich die mehrseitigen und oft langweiligen Nutzungsbedingungen von Apps durch.

Dies ist eigentlich ein Problem, da in diesen oft Informationen versteckt sind, die uns die großen Unternehmen am liebsten verschweigen wollen. Ein schwedisches Kollektiv hat nun eine skurrile Lösung gefunden: Nutzt die AGB als sanfte Einschlafhilfe.

AGB von TikTok und Instagram als Einschlafhilfe

Das schwedische Kunstkollektiv The Lazy Data Research (TLDR) Institute hat eine ungewöhnliche Methode entwickelt, um die wenig beachteten Nutzungsbedingungen von Social-Media-Plattformen wie Instagram und TikTok zugänglicher zu machen.

Mit ihrer Initiative »Legal Lullabies« präsentieren sie eine Vorlesung der langen und komplexen Richtlinien, um sie als Einschlafhilfe zu nutzen. Die Aufnahmen werden von einer beruhigenden Stimme begleitet, die eine entspannende Wirkung haben soll.

Die Instagram-Version, namens »Zzzuckerberg«, dauert 51 Minuten, während die TikTok-Version, namens »Zzzhang«, knapp 38 Minuten lang ist. Der »Service« ist kostenlos und kann von jedem ausprobiert werden.

Das Ziel des Projekts ist es, auf die geringe Anzahl von Menschen hinzuweisen, die solche eigentlich sehr wichtigen Nutzungsbedingungen tatsächlich lesen und sie zugänglicher für alle machen.

Nutzungsbedingungen bewertet und leicht gemacht

Wer die AGB von Instagram und TikTok nicht unbedingt beim Einschlafen hören möchte, kann sie sich auch in kurzer Form auf der Webseite tosdr.org ansehen. Dort werden die am besten bekannten Nutzungsbedingungen nicht nur mit leicht verständlichen Stichpunkten zusammengefasst, sondern auch mit einer Note zwischen A und F bewertet.

Sowohl Instagram als auch TikTok schneiden hier besonders schlecht ab und erhalten jeweils die Note E. Beide Apps können zum Beispiel eure Privatnachrichten mitlesen oder Daten selbst nach Löschung des Accounts behalten.

Habt ihr euch jemals eine AGB komplett durchgelesen? Oder macht ihr das vielleicht sogar öfter? Oder gehört ihr eher zu der Gruppe, die schon aus dem Muskelgedächtnis auf »Ich akzeptiere« klickt? Wie findet ihr die Idee, die AGB als Einschlafhilfe zu nutzen? Würdet ihr das selbst nutzen? Schreibt es uns eure Meinung zu dem Thema in die Kommentare!