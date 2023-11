Skurriles Bild aus Horror-Hit sagt mehr als 1.000 Worte, aber das ist nur auf den ersten Blick so gemeint, wie ihr denkt

Mit langsamer Hardware unterhalb der Mindestanforderungen zeigt sich Alan Wake nicht immer in Bestform.

Aktuell sorgt das Bild eines Grafikfehlers indirekt für Diskussionen, und zwar ausgerechnet in Bezug auf Alan Wake 2. Es geht also um das Spiel, das von verschiedensten Seiten für seine oft sehr gute Optik auf dem neuesten Stand der Technik gelobt wird.

Auf den ersten Blick wäre es naheliegend, davon auszugehen, dass der Screenshot im Zusammenhang mit Kritik an dem Spiel die Runde gemacht hat, doch genau das Gegenteil ist der Fall.

Das weiter unten im Original zu sehende Bild stammt aus einem aktuellen Beitrag bei Reddit. Die Überschrift lautet Läuft für eine [GTX] 1650 wirklich gut, alles steht entweder auf "Niedrig" oder "Aus" mit FSR 2 Ultra Performance .

Sarkasmus oder nicht?

Grundsätzlich geht es in dem Beitrag also um eine positive Überraschung in Bezug auf die Performance von Alan Wake 2. Das ist auch vor dem Hintergrund der hohe Systemanforderungen des Spiels zu sehen, die im Vorfeld der Veröffentlichung für Aufsehen gesorgt haben.

In den Kommentaren meldet sich der Thread-Ersteller immer wieder zu Wort. Meist wirkt es dabei auf uns so, als würde er die Aussage im Titel durchaus ernst meinen und nicht etwa sarkastisch.

Dass man das ganz anders einschätzen kann, zeigt aber der folgende Kommentar zu dem Beitrag:

Die Menge an Leuten, die nicht realisieren, dass der Titel Sarkasmus ist, erschreckt mich.

Da stimmt etwas nicht

Spielt man Alan Wake 2 mit langsamer Hardware, kann es zu Grafikfehlern kommen (Bild: Reddit-Nutzer KeitaAcreman)

Allzu überraschend kommt die gerade zitierte Einschätzung nicht, weil zu dem Foren-Thread eben auch der oben zu sehende Screenshot in Full-HD-Auflösung gehört - und der will nicht so recht zu der Grundaussage läuft wirklich gut passen.

Das bezieht sich nicht auf die Performance, die laut Kommentaren des Thread-Erstellers etwa im Bereich von 30 bis 40 FPS liegt.

Stattdessen geht es um den besagten Grafikfehler in Form eines hässlichen, nicht vollständig geladenen Charaktermodells, das man fast selbst als Horrorelement ansehen könnte.

Das andere Ende der Spektrums der grafischen Qualität von Alan Wake 2 verdeutlicht dagegen das folgende (Werbe-)Video von Nvidia, das den Einfluss von Raytracing und DLSS 3.5 in dem Spiel zeigt:

1:48 NVIDIA zeigt, wie Alan Wake 2 von DLSS 3.5 und Raytracing profitiert

Die Grafikkarte ist nicht das einzige Problem

Wie in den Kommentaren klar wird, verfügt der PC des Thread-Erstellers nicht nur über eine GPU, die laut offizieller Systemanforderungen zu wenig VRAM besitzt (4,0 GByte statt 6,0 GByte), sondern auch über einen zu langsamen Datenträger.

Demnach ist das Spiel bei ihm auf einer HDD installiert, während die offiziellen Hardware-Voraussetzungen mindestens eine SSD mit 90 GByte Speicherplatz fordern.

Die Folge: Quälend lange Ladezeiten, die letztlich zu viel für den PC-Besitzer sind:

Die Grafik ist mir nicht wirklich wichtig, aber die Ladezeiten sind dann doch etwas zu lang (es dauert etwa 10 Minuten, bis der Ladevorgang abgeschlossen ist).

Im Vergleich mit den vielen PC-Spielern mit sehr schneller Hardware wie einer Geforce RTX 4090, die bei Reddit durchaus zahlreich vertreten sind, werden hier also offensichtlich ganz andere Maßstäbe an das Spielerlebnis angesetzt.

Dabei darf man aber nicht vergessen, wie weit verbreitet eher langsame Hardware insgesamt ist.

Moderne Technik trifft lahme PCs

Die hier genutzte GTX 1650 belegt in der Hardware-Umfrage von Steam mit knapp 4,7 Prozent Platz zwei, dicht gefolgt von der ehemaligen Mittelklasse-GPU Geforce GTX 1060 aus dem Jahr 2016 (4,6 Prozent).

Die erste Grafikkarte oberhalb von Nvidias X(X)60-Reihen erscheint auf Platz sieben (RTX 3070, 3,5 Prozent).

Bedenkt man dann noch, dass die offiziellen Systemanforderungen von Alan Wake 2 eher zu hoch angesetzt sind (mehr dazu erfahrt ihr im unten verlinkten Technik-Check), passt die Überraschung des Thread-Erstellers über die Performance seiner GTX 1650 durchaus ins Gesamtbild.

Warum er ausgerechnet das Bild mit dem skurrilen Grafikfehler dafür verwendet hat, um diese positive Überraschung zum Ausdruck zu bringen, bleibt aber wohl für immer sein Geheimnis.

Wie schätzt ihr die Lage ein? Handelt es sich bei dem Reddit-Beitrag um Sarkasmus oder meint der Thread-Ersteller den Titel trotz des eher abschreckenden Screenshots ernst? Konntet ihr Alan Wake 2 außerdem bereit selbst ausprobieren? Falls ja, wie sind eure Eindrücke von der Grafik und der Performance und mit welcher Hardware spielt ihr? Schreibt es gerne in die Kommentare!