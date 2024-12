Keine Lust auf Steam Sale? Bei Epic und GOG purzeln auch die Preise

In den Sales erwarten euch bunte Freizeitparks und albtraumhafte Kleinstädte.

Das Jahresende ist die Zeit der Entspannung, der heißen Getränke und der dicken Rabatte! Echt? Natürlich - zumindest für Fans von guten Videospielen. Denn ihr könnt über die Feiertage nicht nur bei Steam so richtig sparen, sondern auch bei Epic und GOG. Wir verraten euch, wann die Angebote enden und welche Titel ihr auf jeden Fall im Blick haben solltet.

Wie lange gehen die Sales?

Epic Sale: Der Epic Feiertags-Sale 2024 läuft noch bis zum 9. Januar 2025 um 17 Uhr.

GOG: Der GOG Winter Sale 2024 endet hingegen bereits am 3. Januar 2025 um 9 Uhr vormittags.

Sale-Highlight: Alan Wake 2

14:47 Alan Wake 2 - Test-Video zum neuen Remedy-Hit

Genre: Survival-Horror | Entwickler: Remedy Entertainment | Preis: 25 Euro (50 Prozent Rabatt) | Wo kaufen? Epic Games Store

Die Kleinstadt Bright Falls wird von einer Reihe grausamer Ritualmorde heimgesucht. Die FBI-Agentin Saga Anderson nimmt sich dem Fall an und untersucht die Todesfälle. Gleichzeitig versucht Schriftsteller Alan Wake die Geschehnisse zu verändern, indem er düstere Geschichten verfasst, die sich auf die Realität auswirken.

Ihr schlüpft abwechselnd in die Rollen von Saga und Alan und erkundet zwei Welten, bei der eine albtraumhafter ist als die andere. Um euer Ziel zu erreichen, müsst ihr nicht nur Rätsel lösen, sondern auch fiese und übernatürliche Monster besiegen und um euer Leben kämpfen.

In unserem ausführlichen Test konnte uns der Survival-Horror-Thriller Alan Wake 2 ohne Zweifel überzeugen. Bei Epic könnt ihr das Spiel jetzt zum halben Preis abstauben und Weihnachten in bester Art und Weise zur nervenaufreibenden Schreckensfahrt machen.

16:10 Planet Coaster 2 - Testvideo zur Freizeitsimulation ... mit (noch) sehr wenig Simulation

9:23 Echtzeit-Strategie mit fotorealistischer Grafik - Empire of the Ants im Testvideo

GOG Winter Sale 2024: Die wichtigsten Angebote im Überblick

11:08 Metro Exodus: Enhanced Edition - So sieht die neue Grafik aus - So sieht die neue Grafik aus

1:13:58 Everspace 2 schießt sich dank Unreal Engine 5 ins nächste Grafik-Zeitalter!

Außerdem bei GOG im Angebot sind Heroes of Might and Magic 1, 2, 4 und 5, die ihr dank des Good-Old-Games-Programms ohne Probleme auch auf aktuellen PCs spielen könnt.

Und falls ihr eigentlich Stalker 2 spielen wollt, nervige Bugs euch jedoch einen Strich durch die Rechnung machen, sind vielleicht neben Stalker: Shadow of Chernobyl, auch Call of Pripyat und Clear Sky interessant für euch.