Die Alan Wake 2 Systemanforderungen sorgen wegen Upscaling-Pflicht für Kontroversen

Ihr wollt Alan Wake 2 mit 60 FPS spielen? Dann habt ihr hoffentlich eine DLSS-/FSR 2-fähige GPU.

Wenige Tage vor Halloween 2023 wird das Survival-Horror-Spiel Alan Wake 2 seinen Release feiern: Am 27.10.2023 können sich Interessierte in das jüngste Abenteuer des finnischen Entwicklerstudios Remedy Entertainment stürzen.

Gut eine Woche zuvor wurden auf Twitter die PC-Systemanforderungen für Alan Wake 2 präsentiert. Diese haben es nicht nur im Hinblick auf die geforderte Hardware in sich, sondern sorgen wegen Upscaling-Pflicht für die erste Kontroverse, bevor das Spiel überhaupt erschienen ist.

Mehr zum Thema Alan Wake 2 wird nicht im Einzelhandel verkauft und das lohnt sich für euch von Tillmann Bier

Minimum, Empfohlen und Ultra: Die PC-Anforderungen zu Alan Wake 2 im Überblick

Unabhängig davon, in welchen Einstellungen ihr Alan Wake 2 spielen wollt: 16 GByte Arbeitsspeicher sowie 90 GByte SSD-Kapazität sind überall verpflichtend.

Ein ähnliches Bild zeichnet sich beim Prozessor ab. Hier wird in nahezu allen Performance-Klassen ein AMD Ryzen 7 3700X oder das entsprechende Intel-Äquivalent angegeben - unserer Einschätzung nach also ein Core i7-9700K oder besser.

Einzig die minimalen PC-Anforderungen von Alan Wake 2 weichen von der genannten CPU ab. Denn um das Horror-Spiel wenigstens auf irgendeine Weise zum Laufen zu bekommen, soll bereits ein Core i5-7600K oder AMD-Äquivalent ausreichen, was in etwa einem Ryzen 5 1600X entsprechen sollte.

Richtig spannend wird es bei den Grafikkarten, die Remedy Entertainment in euren Rechnern sehen will.

Minimum (1080p/30 FPS) Empfohlen (1440p/30 FPS) Ultra (2160p/60 FPS) Grafikeinstellungen Niedrig Medium Hoch Nvidia-GPU Geforce RTX 2060 Geforce RTX 3060 Geforce RTX 4070 AMD-GPU Radeon RX 6600 Radeon RX 6700 XT Radeon RX 7800 XT DLSS / FSR 2 Quality Balanced Performance

Jetzt lässt sich sicherlich noch für die Vertretbarkeit der Hardwareanforderungen, wenn da nicht diese letzte Tabellenzeile wäre: Denn bei allen genannten GPUs wird in den jeweiligen Grafikeinstellungen Nvidia DLSS oder AMD FSR 2 einberechnet.

Generell schreibt Remedy Entertainment in jeder Konfiguration, dass die Upscaling-Technologien mit an Bord sein müssen - der Eindruck wird also erweckt, dass FSR 2 respektive DLSS verpflichtend sind, um Alan Wake 2 auf dem PC überhaupt zum Laufen zu bekommen.

Alan Wake 2 mit nativem Full-HD erst ab RTX 4070?

So darf es nicht verwundern, dass erste Reaktionen auf die veröffentlichten Systemanforderungen grundsätzlich negativ ausfallen. Insbesondere unter der Remedy-Ankündigung finden sich zahlreiche Nutzer, die den verpflichtenden Einsatz von DLSS/FSR 2 kritisieren.

Schließlich seien die beiden Technologien eigentlich dafür gedacht, älterer Hardware zu helfen, um Spiele flüssig laufen zu lassen und nicht, damit schlechte optimierte PC-Games auf ein vernünftiges Niveau gehoben werden können.

Noch übler wirkt die Situation, wenn man einem Reddit-Beitrag Glauben schenken darf: Denn wer Alan Wake 2 in nativer Full-HD-Auflösung - also ohne DLSS oder FSR 2 - spielen will, muss demzufolge die Ultra-Systemanforderungen erfüllen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Reddit-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Konkret bedeutet das: Für ein natives Spielerlebnis wird demzufolge eine Geforce RTX 4070 oder Radeon RX 7800 XT benötigt. Karten wie die laut Steam-Hardwareumfrage weiterhin populäre GTX 1650 hätten indes keine Chance, Alan Wake 2 überhaupt zum Laufen zu bringen.

Problematisch könnte in diesem Kontext auch die Performance für Konsolenspieler sein. Angesichts solcher hohen Anforderungen werden unter den Social-Media-Stimmen Zweifel daran geäußert, dass Playstation 5 oder Xbox Series X ein halbwegs flüssiges Spiel erhalten werden.

2:50 Alan Wake 2 fasst im Trailer die Story des ersten Teils zusammen

Die Upscaling-Pflicht ist auch ein Fingerzeig auf die Prognose von Nvidia, die der Grafikkarten-Hersteller im vergangenen Monat im Zuge des Phantom-Liberty-Releases mit der Digital Foundry gegeben hat.

Demzufolge seien native Auflösungen ohnehin nicht mehr zeitgemäß - KI-Upscaling wie DLSS hingegen sei schlicht eine intelligentere Lösung. Die wichtigsten Äußerungen von Nvidia zu diesem Thema findet ihr hier:

Jetzt seid ihr gefragt: Was haltet ihr von der Upscaling-Pflicht für Alan Wake 2? Ist das Horror-Spiel von Remedy Entertainment nur der erste Titel von vielen, die DLSS und FSR zum Must-Have erklären oder wurde hier einfach nur schlecht optimiert? Ist Alan Wake 2 überhaupt ein Spiel, für das ihr euren PC upgraden würdet? Lasst uns eure Meinung in den Kommentaren da!