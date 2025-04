Alternativen zu Chrome, WhatsApp und Co: Webseite zeigt euch europäische Optionen auf

Dienste und Produkte aus Ländern der Europäischen Union können Alternativen zu US-amerikanischen Diensten sein. (Bildquelle: Alexande Lallemand / Unsplash)

US-Amerikanische Dienste wie Gmail, die Google Suche, YouTube, oder WhatsApp sind aus vielen Haushalten auch in Europa nicht mehr wegzudenken. Für viele Nutzer und auch Unternehmen sind diese Dienste Teil des digitalen Alltags geworden.

Im Hintergrund kommt es aber immer wieder zu Konflikten. So zahlte Google allein im Jahr 2018 mehr als 5,1 Milliarden US-Dollar an Strafzahlungen wegen Wettbewerbsverstößen an die EU.

European Alternatives: Alternative digitale Dienste aus Europa

Seit 2022 betreibt der Wiener Softwareentwickler Constantin Graf die Webseite European Alternatives.

Darum geht es: Auf ihr listet er digitale Dienste und Produkte aus Europa auf, die als Alternativen zu den Produkten US-amerikanischer Unternehmen dienen können.

1:10 Google zeigt neue Funktionen für euer Android-Handy im Trailer

Autoplay

Graf nennt vier Argumente für die Nutzung europäischer Dienste:

Datenschutz, insbesondere die Einhaltung von Gesetzen wie der Datenschutz-Grundverordnung.

Unterstützung lokaler Unternehmen.

Gleiche oder ähnliche rechtliche Anforderungen innerhalb der EU.

Abrechnungen mit Mehrwertsteuer.

Die europäischen Dienste sind dabei in Kategorien wie E-Mail-Anbieter, Navigations-Apps, oder Filehosting-Dienste aufgeteilt.

Ganze sechs Alternativen zu WhatsApp gibt es momentan auf der Webseite zu begutachten. (Bildquelle: European Alternatives)

In jeder Kategorie werden die einzelnen Dienste kurz vorgestellt. Dabei gibt es neben einer kurzen Beschreibung auch Informationen zu dem Standort des Dienstes in der EU, möglichen Preisen sowie einen Link zu dem Angebot.

Ruft ihr etwa die Kategorie für europäische Suchmaschinen auf, schlägt die Webseite Dienste wie Qwant, Startpage oder Ecosia vor. Ob diese Dienste euren Ansprüchen genügen, lässt sich allerdings erst durch Tests herausfinden.

Die Webseite bietet euch eine zweite Option an, Dienste zu finden. Klickt ihr auf den Link zu Alternativen, werden bekannte Dienste aus den USA angezeigt.

Mit einem weiteren Klick auf einen dieser Dienste, zum Beispiel Gmail, werden euch alle vorgeschlagenen Alternativen aus Europa aufgelistet. Für Gmail sind dies unter anderem Proton Mail, Tuta Mail, oder GMX E-Mail. Je nach Auswahl gibt es mal mehr oder weniger Alternativen.

Nun ist eure Meinung gefragt. Spielt es für euch eine Rolle, aus welchem Land ein Dienst oder Produkt stammt? Oder sind andere Faktoren wichtiger? Schreibt uns dazu gerne einen Kommentar.