Always-on-Display: Das Vorzeige-Feature von One UI 7 hat ein praktisches Upgrade erhalten

Seit Anfang Dezember 2024 steht die Beta-Version von One UI 7 für euch zur Verfügung. Auch der offizielle Release soll nicht mehr lange auf sich warten lassen. Doch schon jetzt hat eine der Funktionen ein praktisches Upgrade erhalten. Das Feature Now Bar läuft jetzt sowohl auf dem Sperrbildschirm als auch auf dem AOD-Bildschirm.

Für wen ist das interessant?

Für alle, die ein Smartphone der Galaxy-Reihe verwenden.

Was ist Now Bar?

Now Bar zeigt euch Informationen zu laufenden Aktivitäten auf dem Display eures Smartphones an. So seht ihr auf einer kleinen Leiste, ob

Musik läuft,

eine Navigation aktiv ist

oder ob ein Timer läuft.

Noch bessere Benutzerfreundlichkeit durch Upgrade auf Always-on-Display

Durch das Upgrade müsst ihr euer Smartphone nicht mehr entsperren, um obiges angezeigt zu bekommen. Über eine kleine, farbige Leiste habt ihr die Infos jetzt immer im Blick.

Alles im Blick: Ihr habt selbst im Griff, welche Benachrichtigungen ihr erhalten möchtet. Bild: Sammobile.

Die Vorteile sind:

Ihr müsst keine App öffnen, um die entsprechenden Infos zu sehen.

Ihr haltet eure Infos bequem und schnell, weil ihr nur aufs Display sehen müsst.

Mit welchen Apps ist Now Bar kompatibel?

Now Bar funktioniert derzeit mit diesen Apps:

Bixby

Uhr

Notfallfreigabe

Google Maps

Google (Sportergebnisse)

Interpreter

Samsung Health

Samsung-Hinweise

Sprachrekorder

In diesem Video seht ihr alle Neuerungen, die One UI 7 mitbringt.

