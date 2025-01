Exklusiv für das Galaxy S25 (Ultra): Alle neuen Galaxy AI-Funktionen in One UI 7 im Überblick

Die Galaxy S25-Reihe kommt mit exklusiven KI-Features, die erst später auf andere Geräte kommen.

Mit dem Galaxy S25 und Android 15 zusammen mit One UI 7 setzt Samsung einen klaren Fokus auf Künstliche Intelligenz (KI). Sie soll nicht nur die Benutzererfahrung verbessern, sondern auch den Alltag durch smarte, kontextuelle Features erleichtern.

In den vergangenen Wochen stellte der Hersteller bereits erste Beta-Versionen von One UI 7 für die Galaxy S24- sowie Fold-Modelle bereit, die einige neue KI-Features integrierten. Zusammen mit dem Launch der S25-Reihe kommen nun noch einige Funktionen hinzu.

Die Features werden laut Samsung zunächst exklusiv für die S25-Reihe bereitgestellt, sollen später aber auch auf anderen Geräten zur Verfügung stehen. Es ist allerdings nicht klar, ob die älteren Modelle alle Funktionen bekommen. Möglicherweise werden nicht alle Galaxy AI-Features für S24 und Co. ausgerollt.

AI-Agents sollen für eine natürliche Interaktion sorgen

Die neuen AI-Agents sollen für eine noch natürlichere und effizientere Interaktion mit dem Galaxy S25 sorgen. Unter dem Begriff versteht der Hersteller nicht nur Sprachassistenten, sondern auch Funktionen wie »AI Select«, »Circle to Search« und Verbesserungen in der Galerie und den Einstellungen.

Aus Smart Select wird AI Select

Mit »AI Select« bekommt das Smart Select-Tool ein Upgrade. Die KI schlägt euch im Side Panel gezielt passende Interaktionen vor, basierend auf dem, was ihr gerade tut. Hierzu analysiert die Künstliche Intelligenz etwa den Inhalt eines Bildes oder Videos und gibt verschiedene Handlungsempfehlungen aus, die dazu passen.

AI Select analysiert aktuellen den Smartphone-Bildschirm und schlägt euch passende KI-Werkzeuge vor.

So lässt sich einem Video über den Zeichnungsassistenten schnell etwas hinzufügen oder ihr könnt daraus ein GIF animieren. Ihr habt zudem die Möglichkeit, nur bestimmte Bereiche des Bildschirms zu markieren. AI Select schlägt dann genau dazu entsprechende Werkzeuge vor.

Verbessertes Circle to Search

Zusammen mit Google hat Samsung an der Weiterentwicklung von Circle to Search gearbeitet. Mithilfe der Funktion können unter anderem Texte, Bilder oder auch der Ton in Videos durchsucht werden. Daneben steht unter anderem auch eine Musiksuche bereit, mit der Songs gefunden werden können, die beispielsweise im Hintergrund eines YouTube-Videos laufen.

Circle zu Search wird mit der S25-Reihe noch tiefer ins System integriert und ist dann auch Teil der Fotogalerie. Damit soll es einfacher werden, bestimmte Aufnahmen schneller zu finden.

Das gelingt über Befehle wie:

»Zeige mir die Fotos meiner Italien-Reise im Juni letzten Jahres.«

»Suche mir die Fotos heraus, als ich mit den Hunden spazieren war.«

Erleichterte Suche von Einstellungen

Die Smartphone-Einstellungen sind in den vergangenen Jahren durch das Hinzukommen diverser Funktionen immer komplexer geworden. Samsung integriert Galaxy AI daher auch genau hier, um ein schnelleres Auffinden bestimmter Optionen zu ermöglichen.

Ihr könnt die Künstliche Intelligenz künftig einfach bitten, entsprechende Optionen zu öffnen, wenn ihr etwa die Schriftgröße ändern oder die Einstellungen des Kamerazooms aufrufen möchtet.

Der Vorteil: Die KI soll euch auch dann verstehen, wenn ihr nicht die exakten Begriffe der Einstellungen nutzt.

2:11 Galaxy S25, S25+ und S25 Ultra: So sehen die neuen Samsung-Smartphones aus

Autoplay

AI-Plattform bewältigt komplexere Anfragen

In der S25-Reihe arbeiten Google Gemini und Bixby Hand in Hand. Beide Assistenten können auf den neuen Samsung-Geräten nebeneinander genutzt werden. Zudem ermöglichen die KI-gestützten Assistenten jetzt auch die Erledigung mehrstufiger Aufgaben.

So könnt ihr den Sprachassistenten beispielsweise bitten:

»Suche mir das nächste Spiel der LA Lakers heraus und schreibe Markus bei WhatsApp, ob er es sich mit mir zusammen ansehen will.«

»Suche mir ein italienisches Restaurant in meiner Nähe heraus und rufe dort an.«

Galaxy AI arbeitet im Anschluss die Aufgaben nacheinander und App-übergreifend ab. Als möglichen Anwendungszweck nennt Samsung auch die Aufnahme des Kühlschrankinhaltes mit der Bitte, ein geeignetes Kochrezept herauszusuchen.

Apps, die die übergreifenden Aktionen zum Start der S25-Reihe unterstützen, sind:

Google Apps

Samsung-Apps (Kalender, Telefon, Nachrichten, Notizen und Uhr)

Spotify

WhatsApp

Mehr zum Thema Samsung Galaxy S25 (Ultra) ausprobiert: Ein neues Feature ist für mich ein echter Gamechanger von Marinus Martin

Personalisierte AI

Mit One UI 7 soll sich Galaxy AI weiter personalisieren lassen. Dazu bietet Samsung unter anderem die neue Funktion »Now Brief« an. Dabei handelt es sich um eine Art persönliches Briefing für den Tag sowie ein Resümee am Abend.

Morning Brief : Hier bekommt ihr nicht nur einen Überblick über eure Termine, sondern auch Routinen, die auf euren Gewohnheiten basieren. Fahrt ihr morgens immer zur gleichen Zeit zur Arbeit, kann Galaxy AI euch vorschlagen, früher loszufahren, wenn es ein erhöhtes Verkehrsaufkommen oder einen Stau auf dem Weg gibt. Zusätzlich werden Informationen wie das Wetter oder Schlafqualität und »Energy Score« eingebunden, wenn ihr eine Galaxy Watch oder Galaxy Ring nutzt.

: Hier bekommt ihr nicht nur einen Überblick über eure Termine, sondern auch Routinen, die auf euren Gewohnheiten basieren. Fahrt ihr morgens immer zur gleichen Zeit zur Arbeit, kann Galaxy AI euch vorschlagen, früher loszufahren, wenn es ein erhöhtes Verkehrsaufkommen oder einen Stau auf dem Weg gibt. Zusätzlich werden Informationen wie das Wetter oder Schlafqualität und »Energy Score« eingebunden, wenn ihr eine Galaxy Watch oder Galaxy Ring nutzt. Evening Brief: Am Ende des Tages fasst die KI für euch noch einmal die wichtigsten Ereignisse zusammen – einschließlich Fotos und Erinnerungen an ablaufende Gutscheine oder anstehende Reisen sowie Termine.

Intelligenter Sperrbildschirm mit »Now Bar«

Die »Now Bar« ist eine kleine, interaktive Kapsel auf dem Sperrbildschirm des Smartphones. Über diese lassen sich die meistgenutzten Apps und Funktionen nutzen, ohne die entsprechende App dafür öffnen zu müssen.

Samsungs »Now Bar« zeigt wichtige Informationen und Funktionen auf dem Sperrbildschirm an. (Bild: Samsung)

Über die Now Bar gibt es auch wichtige Hinweise, etwa wenn sich euer gebuchter Flug verspätetet oder sich das Abflug-Gate ändert. Genauso kann Galaxy AI hier einen Countdown anzeigen, wann etwa euer Uber eintrifft.

Neben all den neuen KI-Funktionen legt Samsung auch Wert auf den Datenschutz. Das Galaxy S25 kommt mit einer neuen »Personal Data Engine«, die alle persönlichen Daten verschlüsselt und lokal in Knox Vault speichert.

Samsung verwendet nach eigenen Angaben dafür die neuesten kryptografischen Technologien, um den größtmöglichen Schutz zu gewährleisten. Damit soll sichergestellt werden, dass eure Daten jederzeit sicher sind.

Gibt es ein besonders Galaxy AI-Feature, auf das ihr euch besonders freut? Oder könnt ihr mit den KI-Funktionen überhaupt nichts anfangen? Teilt uns eure Meinung gerne in den Kommentaren mit.