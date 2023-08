Amazon testet neues, verwirrendes Bewertungssystem in Deutschland

Macht Amazon seine Sterne kaputt? (Bild: mykhailobokovan - adobe.stock.com)

Wenn wir uns über ein Produkt informieren, dann ist die Sternebewertung meist ein erster Richtungsweiser. Ist ein Produkt von anderen Usern gut bewertet, dann werden wir es mit höherer Wahrscheinlichkeit auch bestellen.

Amazon hat als größter Online-Händler seit jeher damit zu kämpfen, dass Rezensionen nicht immer authentisch oder ehrlich sind, sei es durch sogenanntes Review Bombing oder schlichtweg gefakte Reviews.

Android Police hat nun festgestellt, dass Amazon sein Bewertungssystem in der Suchübersicht unter anderem Deutschland testweise verändert hat.

Neue Prozentzahl verwirrt

So war es bisher: In der Suche wird uns eine Skala mit Sternen, plus die Anzahl der Gesamtrezensionen angezeigt. Je weiter die Sterne gefüllt sind, desto besser ist die Gesamtwertung aller abgegebenen Reviews.

Wenn eine Ware also die gleiche Anzahl an 5-Sterne- und 1-Sterne-Bewertungen hat, dann liegt der Schnitt bei drei Sternen. Laut Amazon handelt es sich dabei aber nicht um einen einfachen Durchschnitt.

Stattdessen wird die Bewertung mithilfe eines maschinell erlernten Modells berechnet, bei dem Faktoren wie die Häufigkeit einer Bewertung, der Status eines verifizierten Kaufs usw. berücksichtigt werden.

So sieht das neue System aus: Anstelle der gelb gefüllten Sterneskala zeigt das neue Bewertungssystem nur einen gelben Stern und gibt an, wie viel Prozent der Reviews auf fünf Sterne fallen, nicht aber, wie viele Bewertungen insgesamt gegeben wurden.

Erst mal nur ein Test

Android Police stellt fest, dass das System bisher in Indien und zum Teil bei uns in Deutschland getestet wird. Wir konnten die Screenshots beispielsweise machen, weil wir die englische Amazon-Seite von Deutschland aus angesurft haben.

Momentan ist das erst mal nur ein Test. Es bleibt zu hoffen, dass Amazon an diesem Bewertungssystem arbeitet, denn es ist nicht nur verwirrender als vorher, sondern auch leichter, als Kundin oder Kunde in eine Falle zu tappen.

Meinung: So trügt das neue System

Maxe Schwind: Das neue Bewertungssystem ist nicht nur unübersichtlicher, sondern stellt Produkte in einem besseren Licht dar.

Zum einen sieht man nicht mehr auf den ersten Blick, wie gut ein Produkt insgesamt bewertet ist (selbst, wenn daneben die Sternebewertung als Dezimalzahl steht). Zum anderen werden Produkte einzig und allein durch ihre 5-Sterne-Bewertungen in ein gutes Licht gerückt - ganz egal, wie oft diese bewertet wurden.

Das Problem: Andere ähnlich positive oder vielleicht überwältigend negative Bewertungen werden nicht mit einbezogen.

Hinzukommt, dass es wesentlich einfacher ist, sein Produkt mit falschen 5-Sterne-Reviews in eine bessere Position zu bringen. Negative Bewertungen werden damit - zumindest in der Suchübersicht - ausgeglichen.

Im Vergleich dazu ist es bei einer gewichteten Durchschnittsbewertung exponentiell schwieriger, bezahlte oder gefälschte positive Bewertungen zu manipulieren (auch wenn diese oftmals schwer zu erkennen sind).

Wie uns Online-Shops mit Tricks zum Kauf manipulieren, haben wir in diesem Artikel mithilfe einer Psychologin eruiert.

Fünf Sterne, die je nach Gesamtbewertung mal mehr oder mal weniger gefüllt sind, sind als Richtungsweiser bei Amazon Standard. Dieses System möchte der Online-Händler umdenken. Was haltet ihr von dem neuen System? Soll es uns in die Irre führen oder steckt da ein tieferer Sinn dahinter? Schreibt es gerne in die Kommentare.