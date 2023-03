Amazon-Fernseher: Heimkino-Erlebnis oder bloß Alexa mit Bildschirm?

Amazon produziert nicht nur Serien fürs Fernsehen, sondern auch Fernseher-Serien. Drei davon sind in Deutsch ab sofort vorbestellbar.

Ein erster Blick auf die Datenblätter verrät: Amazon möchte gar nicht mit den Platzhirschen in Konkurrenz treten. Aber was genau können die Fernseher und sind sie trotzdem ein gutes Angebot? Wir schauen sie uns genauer an.

Fire TV-Omni-QLED-Serie: Die Speerspitze

Ganz oben steht die Fire TV-Omni-QLED-Serie - und da steckt an Features einiges unter der Haube:

Display: LCD mit Quantum Dots

LCD mit Quantum Dots Zollgrößen: 43, 50, 55, 65

43, 50, 55, 65 Auflösung: UHD

UHD HDR-Modi: HDR10, HLG, D0lby Vision IQ, HDR10+ Adaptive und Gaming

HDR10, HLG, D0lby Vision IQ, HDR10+ Adaptive und Gaming Hintergrundbeleuchtung: Full Array Local Dimming (je nach Größe)

Full Array Local Dimming (je nach Größe) Sprachsteuerung: Alexa

Alexa Anschlüsse: 3x HDMI 2.0, 1x HDMI 2.1

Richtig gelesen: Full Array Local Dimming, also Dimming-Zonen, die die Hintergrundbeleuchtung steuern, gibt es nicht in allen Größen. Amazon spricht von bis zu 80 Bereichen , mehr ist natürlich besser.

Ambient-TV eifert Samsungs The Frame nach

Wenn ihr nicht gerade Filme oder Serien streamt, soll der Fernseher nicht bloß im Wohnzimmer herumstehen. Ähnlich wie bei Samsungs The Frame verwandelt sich der Fire TV in ein smartes Display und erkennt, wenn eine Person den Raum betritt.

Samsungs The Frame steht übrigens bei Alana zu Hause. Was sie davon hält, lest ihr hier:

Mehr zum Thema Ich habe mich beim TV-Kauf von Gimmicks blenden lassen von Alana Friedrichs

Herzstück sollen die Alexa-Widgets sein. Kalender und Erinnerungen, Haftnotizen, Informationen zum Wetter oder die Kamera der Ring-Türklingel: All das lässt sich auf dem Screen anzeigen - und natürlich mit Sprache steuern.

Fotos, bewegliche Hintergründe und Kunstwerke sollen das Wohnzimmer bereichern. Und Wissen schaffen, denn Alexa kann Fragen zu den gezeigten Bildern beantworten. Im Laufe des Jahres soll dynamische Kunst hinzukommen, die sich an Wetter, Temperatur und Tageszeit anpasst.

Nur eine Alexa mit Bildschirm?

Schaut man auf die Specs, könnte man das meinen. Amazon vermarktet den Fire TV-Omni-QLED-Fernseher hauptsächlich als verlängerten Arm von Alexa. Klar, Bildqualität und Heimkino fallen nicht hinten runter, sind aber auch kein Kernelement.

Nett sind die Alexa-Widgets ganz sicher, aber auch kein Alleinstellungsmerkmal. Jeder neuere TV ist heutzutage smart und lässt sich mit Sprache bedienen oder in bestehende Smart-Home-Netzwerke einbinden. Viele Betriebssysteme haben sogar dedizierte Dashboards dafür.

Preislich reiht sich Amazons Top-Gerät im unteren Mittelfeld ein:

43 Zoll: 600 Euro UVP (Angebot bis 11. April: 400 Euro)

600 Euro UVP (Angebot bis 11. April: 400 Euro) 50 Zoll: 700 Euro UVP (Angebot bis 11. April: 480 Euro)

700 Euro UVP (Angebot bis 11. April: 480 Euro) 55 Zoll: 800 Euro UVP (Angebot bis 11. April: 550 Euro)

800 Euro UVP (Angebot bis 11. April: 550 Euro) 65 Zoll: 1.000 Euro UVP (Angebot bis 11. April: 800 Euro)

Fire TV-4-Serie: Mittelklasse fürs Heimkino

Bei der Fire TV-4-Reihe hat Amazon ausgeholzt. Keine QLED, kein Local Dimming, kein Ambient-TV und keine Sprachsteuerung, ohne vorher auf die Fernbedienung gedrückt haben zu müssen. Von den HDR-Modi bleiben nur noch HDR10 und HLG übrig.

Die abgespeckte Version soll damit klar preisbewusste Puristen ansprechen und das schlägt sich dementsprechend in den Kosten nieder:

43 Zoll: 500 Euro UVP (Angebot bis 11. April: 350 Euro)

500 Euro UVP (Angebot bis 11. April: 350 Euro) 50 Zoll: 600 Euro UVP (Angebot bis 11. April: 400 Euro)

600 Euro UVP (Angebot bis 11. April: 400 Euro) 55 Zoll: 700 Euro UVP (Angebot bis 11. April: 450 Euro)

Fire TV-2-Serie: Der Kleine fürs Schlafzimmer

Die günstigste Variante der Fernseher kommt in Full-HD sowie 32 und 40 Zoll. Die kleinere Version unterstützt 720p-HD-Auflösung, die größere bis 1080p. Ansonsten bleiben die Daten dieselben wie bei der Fire TV-4-Reihe: Getrimmtes HDR, kein Ambient-TV, Sprachsteuerung nur auf Knopfdruck.

Im Preis bemerkt man das deutlich:

43 Zoll: 280 Euro UVP (Angebot bis 11. April: 190 Euro)

280 Euro UVP (Angebot bis 11. April: 190 Euro) 50 Zoll: 350 Euro UVP (Angebot bis 11. April: 250 Euro)

Für wen lohnen sich die Amazon-TVs?

Eines ist von Anfang an klar: Cineasten will Amazon gar nicht ansprechen. Display-Technik ist kein Thema und Full Array Local Dimming dient mehr dem Marketing. Funktionen stehen über Qualität.

Wenn Alexa bei euch zuhause sowieso schon eingezogen ist, könnte der Fire-TV-Omni-QLED-Fernseher einen Blick wert sein. Als zentraler Hub für smarte Funktionen funktioniert der TV ganz sicher, Filmegucken liefe nebenher mit. Der Fire TV-4 hingegen liest sich wie ein korrekter Mittelklasse-Fernseher.

Wer wert auf Bildqualität und Kino-Feeling legt, greift zu einem teureren Gerät eines ausgewiesenen Elektronikherstellers.

Ihr seid euch nicht sicher, welche Größe die richtige für euch ist? Wir helfen euch weiter und erklären alle Zollgrößen in einer Tabelle. Wenn ihr wissen wollt, wo noch gleich der Unterschied zwischen LED und QLED liegt, schaut gerne in unseren Guide.

Amazon macht seine Fernseher in Deutschland verfügbar. Seid ihr interessiert? Glaubt ihr, der Versandriese kann Nennenswertes zur hiesigen TV-Landschaft hinzufügen? Spricht euch eines der Modelle vielleicht sogar besonders an? Oder setzt ihr lieber auf einen teureren OLED im Heimkino? Besprecht euer Heimkino-Setup gerne in den Kommentaren.