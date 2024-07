Amazon hat im Stillen den Fire TV überarbeitet – ob ihr das neue Modell bekommen habt, erkennt ihr an einer Kleinigkeit

Amazon hat seine Fire-TV-Geräte kürzlich ohne Ankündigung aktualisiert und wichtige Verbesserungen vorgenommen.

Hier sind die Details:

Laut einer englischen Hilfeseite von Amazon heißt die neue Fernbedienung Alexa Voice Remote (2024 Release).

Dem Fanblog AFTVnews sind die Änderungen als Erstes aufgefallen. Veröffentlichte Vergleichsbilder zeigen die veränderten Dimensionen der neuen Fernbedienung.

So sehen die alte (old) und neue (new) Fire-TV Fernbedienungen aus. (Quelle: AFTVNews)