Eine der wichtigsten Features verschwindet in einer Woche von Amazons Kindle – So rettet ihr eure Bücher

Wer seine Ebooks auf dem PC abspeichern möchte, sollte das jetzt tun. Ab dem 26.02.2025 ist das mit dem Kindle nicht mehr möglich. Bild: Adobestock von DenPhoto

Nach dem 26.02.2025 könnt ihr auf Amazon gekaufte E-Books nicht mehr auf den PC herunterladen. Die E-Books lassen sich ab dann nur noch über WLAN auf euren Kindle übertragen. Was im ersten Moment banal klingt, zieht einen langen Rattenschwanz mit sich.

Was genau ändert sich?

Bislang konntet ihr:

Ebooks auf Amazon am PC kaufen und diese dann auch auf diesem speichern.

Ebooks manuell über USB auf einen Kindle kopieren.

Ebooks am Kindle kaufen, die direkt in eurer der Bibliothek landen.

Bei der ersten Variante hattet ihr somit die Möglichkeit, eine Sicherheitskopie auf dem PC abzuspeichern, die ihr auch für ein anderes Gerät konvertieren konntet. Diese und die zweite Variante fallen nun weg. Bald könnt ihr E-Books nur noch über WLAN auf euer Kindle übertragen – über den Kauf im Kindleshop. PDFs und andere DRM-Freie-Ebooks sollen sich weiterhin per USB übertragen lassen.

Was hat das für Konsequenzen?

Werden Bücher aus dem Online-Shop entfernt, stehen sie für euch nicht mehr zur Verfügung. Berichten zufolge ist es schon vorgekommen, dass Amazon sogar per Fernzugriff Bücher aus den Bibliotheken der Nutzer entfernt, bearbeitet oder durch neue Version ausgetauscht hat.

0:48 Kindle: So stellt ihr die Ansicht auf Querformat um

Stehen euch die Bücher also nur digital in eurer Kindle-Bibliothek zur Verfügung, kann Amazon jederzeit darauf zugreifen. So wurde beispielsweise 2023 das Buch »Charlie und die Schokoladenfabrik« überarbeitet und automatisch durch die bereits gekaufte Version ausgetauscht.

Schon im Jahr 2009 entfernte das Unternehmen Kopien von George Orwells 1984 und Farm der Tiere mit der Begründung, die Bücher seien irrtümlich veröffentlicht worden.

Die Option, die Amazon ab dem 26.02.2025 deaktiviert, verdeutlicht vor allem drei Dinge:

Kindle-Nutzer sind nun mehr ans Kindle gebunden

Die erworbenen Inhalte gehören einem nicht und können jederzeit entfernt oder ersetzt werden.

Amazon entscheidet wie im Fall von George Orwell darüber, welche Inhalte veröffentlicht werden.

So speichert ihr die E-Books auf eurem Rechner

Falls ihr die E-Books vor dem 26.02. auf eurem Rechner speichern möchtet, geht wie folgt vor:

Schließt euren Kindle mit einem USB-Kabel am PC an. Öffnet den documents oder books auf eurem Kindle. Markiert die Dateien, die ihr sichern möchtet und kopiert sie. Fügt die Dateien in einen Ordner auf eurem Rechner ein. Entfernt den Kindle sicher von eurem PC.

Wie findet ihr, dass Amazon die Option löscht? Nutzt ihr ein Kindle oder einen anderen E-Reader? Wie viele Bücher habt ihr in eurer digitalen Bibliothek? Habt ihr einen neuen Kindle oder noch einen aus der ersten Generation? Greift ihr lieber zum gedruckten Buch? Lest ihr gerne Buchrezensionen? Welche Themen rund ums (digitale) Buch möchtet ihr lesen?