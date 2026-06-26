Amazon Prime: So kündigt ihr euer Abo und überprüft, wann die nächste Zahlung ansteht

So kündigt ihr euer Amazon-Prime-Abo in nur wenigen Schritten. (Bildquelle: Erik Mclean von Unsplash)

Der virtuelle Einkaufswagen ist leer, die Pakete sind auf dem Weg und Amazons großes Shopping-Event nähert sich mit großen Schritten dem Ende zu. Vor allem für Kunden, die sich extra für den Prime Day eine kurze Gratis-Mitgliedschaft gesichert haben, stellt sich nun die Frage, ob man das Prime-Abo wieder kündigt, bevor die erste oder nächste Abbuchung auf dem Konto auftaucht.

Damit ihr nicht in die Falle tappt und Geld für ein Abo bezahlt, welches ihr momentan nicht mehr nutzen möchtet, zeigen wir euch in einer Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie ihr die Eckdaten des Abonnements überprüft und es sicher beendet.

Schritt 1: Überprüfen, wann die nächste Zahlung ansteht

Hier klärt ihr, wann die nächste Zahlung ansteht und wie viel Amazon von eurem Konto abbuchen würde, wenn ihr es weiter laufen lasst.

So findet ihr es heraus:

Öffnet die Amazon-Webseite in einem Webbrowser. Geht auf den Punkt »Konten und Listen« rechts neben der Suchleiste. Wählt hier »Meine Prime-Mitgliedschaft« aus.

Alternativ könnt ihr die Seite auch direkt über diesen Link öffnen.

Hier zeigt Amazon wichtige Informationen wie das Datum der nächsten Zahlung und wie viel vom Konto abgebucht werden wird. (Bildquelle: Martin Brinkmann / GameStar)

Amazon zeigt ganz oben die wichtigen Informationen an. Hier erfahrt ihr, wie lange das Prime-Abo ohne weitere Zahlung noch läuft und wie viel ihr momentan dafür bezahlt.

Tipp: Mit einem Klick auf »Weitere Mitgliedschaften entdecken« unter Prime Mitgliedschaft ganz oben gibt Amazon preis, wie viel ihr bei der nächsten Abbuchung bezahlen werdet und wann diese stattfinden wird.

In der Regel bietet Amazon hier zwei Optionen an:

Monatlich rund 9 Euro zu bezahlen.

Jährlich rund 90 Euro zu bezahlen und somit etwa zwei Monatsbeiträge zu sparen.

Schritt 2: Das Amazon-Prime-Abo kündigen

Amazon trennt sich nur ungern von seinen Abonnenten. Daher müsst ihr auf dem Weg zur Kündigung oft mehrmals bestätigen, dass ihr den Dienst wirklich verlassen wollt.

Zudem gibt es eine Besonderheit. Besteht das Abo erst seit weniger als 14 Tagen, bietet euch Amazon nur an, es zu widerrufen. Damit beendet ihr das Abonnement sofort, erhaltet also ab diesem Zeitpunkt keine Vorteile der Mitgliedschaft mehr.

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Autoplay

Amazon bietet euch in diesem Fall an, euch drei Tage vor Ablauf eine Erinnerung zu schicken. Möchtet ihr die Vorteile bis zum letzten Tag ausnutzen, empfiehlt es sich, eine Erinnerung in den eigenen Kalender einzutragen.

Für alle anderen gilt der folgende Weg:

Bleibt im gleichen Menüfenster unter »Verwaltung der Mitgliedschaft«. Klickt auf den Punkt »Mitgliedschaft aktualisieren, kündigen und mehr«. Wählt ganz unten die Option »Mitgliedschaft beenden – Auf Vorteile verzichten«. Amazon zeigt euch nun eine Seite, auf der euch alle Vorteile schmackhaft gemacht werden, die ihr bald verlieren würdet. Scrollt nach unten und klickt auf den Button »Weiter zur Kündigung« (manchmal auch »Ich verzichte auf meine Prime-Vorteile«). Bestätigt die endgültige Kündigung ein weiteres Mal, wenn ihr gefragt werdet, ob ihr das Abo lieber pausieren möchtet.

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Wichtig: Die Kündigung ist erst dann erfolgreich abgeschlossen, wenn ihr die Bestätigungs-E-Mail von Amazon in eurem Postfach habt. Checkt das zur Sicherheit kurz nach!

Solltet ihr Amazon auf dem Smartphone nutzen, ändert sich der Weg kaum:

Öffnet die Amazon-App auf eurem Handy oder Tablet.

Wählt das Benutzer-Symbol unten aus.

Aktiviert den Link »Prime Mitgliedschaft«

Ab hier ist es der gleiche Weg wie auf der Website von Amazon. Auch hier gilt es darauf zu achten, den eingeschlagenen Weg bis zum Ende durchzugehen.

Nun ist eure Meinung gefragt. Wie haltet ihr es mit Abos bei Amazon und Co.? Seid ihr Dauerabonnenten oder wählt ihr eure Abos gezielt für eine überschaubare Periode aus?