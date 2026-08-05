Amazon kürzt die Rückgabefrist: Ab September habt ihr für viele Einkäufe nur noch 14 Tage

Amazon baut seine freiwillige Rückgabegarantie seit einiger Zeit scheibchenweise zurück. Vor etwas mehr als einem Jahr verloren bereits Bücher, Software, Spielzeug, Baumarkt, Küche und Elektro-Großgeräte die 30-Tage-Regel - jetzt folgt die nächste Runde.
Ab dem 1. September 2026 gilt die freiwillige 30-tägige Rückgabegarantie bei Amazon.de für 16 weitere Produktkategorien nicht mehr. Das geht aus einer Nachricht an Marketplace-Verkäufer hervor, die ein Händler im Sellerforum im Wortlaut dokumentiert hat.
Widerruf statt Garantie: Warum 14 Tage nicht gleich 14 Tage sind
Die 30-Tage-Garantie war eine freiwillige Zugabe. Das Widerrufsrecht steht dagegen im Gesetz und lässt sich nicht unterschreiten.
Das läuft in zwei Stufen: Ihr müsst den Widerruf innerhalb von 14 Tagen nach Erhalt der Ware erklären und habt danach nochmals zwei Wochen für den Rückversand. In Amazons Formulierung an die Seller müssen Käufer »14 Tage nach Erhalt eine Rücksendung beantragen«.
Als fiktives Beispiel: Wer den Karton mit dem neuen Gartengerät in die Ecke stellt und ihn nach erst drei Wochen auspackt, ist künftig raus – unter der alten Regel war das kein Problem.
Von Babyprodukten bis Reifen: Diese 16 Kategorien trifft es
Betroffen sind der Amazon-Nachricht zufolge folgende Warengruppen:
- Babyprodukte
- Beauty
- Drogerie & Körperpflege
- Garten
- Garten & Freizeit
- Haus & Garten
- Haustierbedarf
- Koffer, Rucksäcke & Taschen
- Lebensmittel & Getränke
- Luxury_Beauty
- Möbel
- Mobile_Electronics (üblicherweise Fahrzeugelektronik)
- Musikinstrumente & DJ-Equipment
- Reifen
- Wein
- Zubehör für Gewerbe, Industrie & Wissenschaft
Zwei Dinge bleiben indes noch unangetastet: Bei Bekleidung, Schuhen, Uhren, Schmuck und Amazons eigenen Geräten wie Echo oder Fire TV soll die 30-Tage-Frist laut WinFuture weiterhin gelten.
Für Artikel, die bis zum 1. Oktober 2026 geliefert werden, greift noch die alte Regelung – Amazon nennt das einen »reibungslosen Übergang«.
Einzelne Verkäufer dürfen freiwillig länger zurücknehmen, müssen das aber aktiv hinterlegen. Eine öffentliche Begründung hat Amazon bislang nicht geliefert.
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