Gothic Remake: Milten taucht nicht auf? Gerade ist die Hauptquest kaputt, das könnt ihr tun

Wo ist Milten nur hin?

Das Gothic Remake schraubt mit dem neuen Update 1.4 an der Balance und beseitigt einige Probleme. Allerdings werden nicht nur Bugs beseitigt, sondern auch neue eingeführt. Einer davon kann in Kapitel 3 der Hauptquest euren Fortschritt blockieren. Wir erklären euch, worauf ihr achten müsst und was ihr gegen den Fehler tun könnt.

Milten herzaubern

Kern des Problems ist ein alter Freund des Namenlosen Helden: Der Feuermagier Milten. Ihn und einige andere Verbündete trefft ihr in Kapitel 3, doch er taucht nicht auf. Stattdessen steht er im alten Lager und hat keine Dialogoptionen. Auch Gorn und Diego wollen nicht über die anstehende Aufgabe sprechen und ihr bekommt keine Karte, die zu den Fokussteinen führt.

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Autoplay

Zwar ist es trotzdem noch möglich, die Steine zu finden, wenn ihr die Orte noch kennt oder einen Guide zu Hilfe nehmt. Doch euch entgehen Erfahrungspunkte und der eigentliche Questverlauf.

Die gute Nachricht: Es gibt einen Workaround, den der Reddit-User Tomghm gefunden hat. Dazu braucht ihr erst einmal eine Mod, die die Konsole aktiviert. Hier kann euch unser Guide weiterhelfen, der neben der Installationsanleitung auch gleich ein paar praktische Befehle umfasst.

Anschließend sucht ihr nach Milten, der wahrscheinlich im Alten Lager feststeckt, oder nutzt einfach folgenden Befehl in der Konsole, um direkt zu ihm zu kommen:

gotonpc OC_KDF_Milten

Habt ihr Milten gefunden, müsst ihr ihn schrittweise zum Nebelturm bringen, den Treffpunkt, an dem er eigentlich schon stehen sollte. Dazu entfernt ihr euch ein paar Meter, sodass ihr ihn noch sehen könnt. Anschließend benutzt ihr den folgenden Konsolenbefehl, um ihn zu euch heran zu teleportieren:

bringnpc OC_KDF_Milten

So bringt ihr Milten langsam, aber sicher zum Nebelturm. Ein recht aufwändiger Prozess, der laut einigen Spielerinnen und Spielern aber immerhin maximal 15 Minuten dauert. Ist Milten dort angekommen, startet automatisch eine Zwischensequenz und die Quest wird wie vorgesehen fortgesetzt.

Wem das zu blöd ist, der muss einfach nur ein wenig warten. Auf Discord haben die Entwickler schon bestätigt, dass der Bug bekannt ist und an einem Fix gearbeitet wird. Im besten Fall müsst ihr nur ein paar Tage Pause machen oder statt der Hauptquest etwas anderes erledigen. Was der neueste Patch an beabsichtigten Änderungen und Verbesserungen bringt, lest ihr in der Zwischenzeit in der Übersicht oben im Kasten.