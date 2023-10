Neue Mobil-GPU: Die Radeon RX 7900M ist AMDs nächster Versuch, gegen Nvidia anzukommen

Eine neue High-End-GPU von AMD steht in den Startlöchern - aber nur für den Laptop-Bereich.

Während im Desktop-Bereich Nvidias Geforce RTX 4090 als unangefochtener Spitzenreiter gilt, will AMD im Mobilbereich an der Vormachtstellung zumindest rütteln.

Gelingen soll dies mit einem neuen High-End-Mobilchip: Die Radeon RX 7900M soll die schnellste je entwickelte AMD-Laptop-GPU darstellen und so Desktop-Gaming für unterwegs liefern können, wie der Hersteller in der zugehörigen Pressemitteilung erklärt.

Mehr zum Thema Kaufberatung Gaming-Laptops - das müsst ihr vor dem Kauf wissen von Dennis Ziesecke

Hierfür setzt die Radeon RX 7900M auf eine beschnittene Variante des Navi-31-Chips. Beschnitten, weil hier nur 4.608 Stream-Prozessoren vorhanden sind - im Vergleich dazu können die beiden Desktop-Varianten in Form der RX 7900 XT (5.376 SM) und RX 7900 XTX (6.144 SM) auf etwas mehr zurückgreifen.

Auch in den weiteren Spezifikationen ist die mobile Version der Radeon RX 7900 etwas abgeschwächt. So verbaut AMD hier 16 GByte GDDR6-Videospeicher, die per 256-Bit-Speicherinterface angesprochen werden.

Der reguläre Takt des Chips soll sich auf 1.825 MHz belaufen, im Boost-Modus soll dieser auf bis zu 2.090 MHz anwachsen. Der Infinity Cache wird indes mit 64 MByte angegeben. Als maximale Leistungsaufnahme sieht AMD bis zu 180 Watt vor.

Wie der Hersteller weiter ausführt, soll die Radeon RX 7900M insbesondere die Laptopvariante der Geforce RTX 4080 in den Schatten stellen.

Ein Blick auf die Vergleichstabelle lässt diese Aussage aber zumindest in der Theorie auf wackeligen Beinen stehen.

Radeon RX 7900M vs. Geforce RTX 4080 Laptop: Specs-Vergleich

AMD Radeon RX 7900M Nvidia Geforce RTX 4080 Laptop Chiparchitektur RDNA 3 (Navi 31) Ada Lovelace (AD104) Kerne 4.608 SP 7.424 CUDA Basis-Takt 1.825 MHz 1.860 MHz Boost-Takt 2.090 MHz 2.280 MHz Speicher 16 GByte GDDR6

256-Bit 12 GByte GDDR6X

192-Bit TDP Bis zu 180 Watt Bis zu 150 Watt

Wie AMD in handverlesenen, weil vom Hersteller selbst ausgewählten Benchmarks erklärt, soll die RX 7900M eben jene Laptop-RTX-4080 im Schnitt um etwa sieben Prozent hinter sich lassen können.

Ausschlaggebend hierfür sei unter anderem der höhere Videospeicher mitsamt besserer Anbindung. Interessanterweise finden sich in der Auflistung nur wenige Spiele, die eine direkte Partnerschaft mit AMD eingegangen sind - Starfield etwa wurde hier wohl gar nicht erst getestet.

Mit den Benchmarks gibt AMD gewissermaßen auch zu, dass die RX 7900M in Sachen Raytracing-Spielen nur bedingt mit dem Konkurrenten mithalten kann: Hier wird teilweise ein Minus von zehn Prozent im Vergleich zur Nvidia-Karte angegeben.

Bei deaktiviertem Raytracing scheint sich das Blatt jedoch klar zugunsten der AMD-Mobil-GPU zu wenden, teilweise soll hier ein Leistungsplus von mehr als 20 Prozent messbar sein.

Allerdings gilt wie immer ein kritisches Auge bei der Tabelle, bis unabhängige Benchmarks zur Radeon RX 7900M auftauchen.

Die offiziellen AMD-Benchmarks zur Radeon RX 7900M. (Quelle: AMD)

Ein erster Laptop hat die RX 7900M schon

Zeitgleich zur Veröffentlichung der Radeon RX 7900M steht auch das erste Gaming-Notebook mitsamt der neuen mobilen Grafikkarte in den Startlöchern.

Hierbei handelt es sich um den Dell Alienware m18, der ganz nebenbei auch noch über AMDs aktuelle Spitzen-CPU im Mobilbereich verfügt.

Die Konfiguration mit Ryzen 9 7945HX und 16 GByte DDR5-RAM lässt sich Dell allerdings auch einiges kosten: Je nach den weiteren Spezifikationen werden hier mindestens 2.800 US-Dollar fällig; Euro-Preise stehen noch aus.

Den genannten Prozessor hat AMD übrigens schon zur CES 2023 vorgestellt:

Meinung des Redakteurs: Auch im Mobilbereich will sich AMD nicht mit der RTX 4090 anlegen

Jusuf Hatic: Die beste Mobil-GPU, die AMD je hervorgebracht hat? Mag ja sein, aber die Radeon RX 7900M ist vor allem eines: Viel zu spät.

Sowohl die Laptopversion der RTX 4080, mit der man in Konkurrenz treten will, als auch die der RTX 4090 sind schon seit Anfang des Jahres verfügbar. Wer also mit dem Gedanken gespielt hat, sich einen aktuellen Gaming-Laptop zuzulegen, dürfte sich schon längst mit einem entsprechenden Notebook eingedeckt haben.

Abseits davon zeichnet sich hier das gleiche Bild im Desktop-Segment. Wer die absolute Spitzenklasse will, greift weiterhin zu Nvidia. Wie immer ist AMDs Einfallstor in mehr Marktanteile also der Preis, doch wenn der Debüt-Laptop der RX 7900M ein Fingerzeig ist, wird auch hier nichts kundenfreundliches geplant sein.

Stattdessen bleibt demnach festzuhalten: Mit der RTX 4090 will oder kann man sich bei AMD auch im mobilen Bereich nicht messen; und als bessere RTX-4080-Alternative fehlen wohl die preislichen Argumente. Schade.

Jetzt seid ihr gefragt: Nutzt ihr einen Gaming-Laptop? Ist die Radeon RX 7900M hier für euch eine sinnvolle Ausstattung oder setzt ihr auf eine andere Mobil-GPU? Lasst uns eure Meinung in den Kommentaren da!