Droht die nächste Grafikkarten-Enttäuschung? AMD-Gerüchte geben Grund zur Sorge

Am 13. Dezember kommen die neuen RX-7000-Grafikkarten. Bei der offiziellen Vorstellung haben sich viele über AMDs Preisangaben im dreistelligen Bereich gefreut, auch wenn die Kosten mit bis zu 999 US-Dollar immer noch alles andere als günstig ausfallen. Zum Start drohen nun aber deutlich höhere Preise.

Das legen zumindest aktuelle Gerüchte nahe. Dabei dreht es sich einerseits um eine schlechte Verfügbarkeit sowie andererseits um erste Listungen in chinesischen Shops, die weitaus höhere Kosten als die offiziell angegebene UVP befürchten lassen.

Sehr niedrige Lagerbestände zum Launch? Wie unter anderem Techradar berichtet, gibt es Gerüchte über die zu erwartenden Lagerbestände der RX-7900-Grafikkarten (RTX 7900 XTX und RX 7900 XT). Demnach sollen sie extrem niedrig sein, auch wenn Custom-Designs für Ende 2022 in Aussicht gestellt werden. Beides besagt der zweite Teil dieses Tweets:

Ob die Bestände die Nachfrage zum Launch und in der Zeit danach decken können, dürfte nicht zuletzt auch vom tatsächlichen Preis im Handel abhängen. Geht es nach jüngsten Meldungen dazu, verlieren die RX-7000-Karten dabei allerdings möglicherweise an Reiz.

RX 7000 Preise: Listungen in China verheißen nichts Gutes

Genauer gesagt geht es um ein weiteres Gerücht, diesmal aus China, wie Wccftech.com berichtet (via @ITHome). Demnach sollen Vorverkaufsangebote für die RX-7900-Reihe dort bereits zu finden sein und sich teils in ähnlich hohen Bereichen wie die RTX-4080-Modelle von Nvidia befinden.

Eine RX-7900-XTX-Karte von Powercolor liegt sogar darüber. Sie soll umgerechnet 1.622 US-Dollar kosten. Zum Vergleich: AMDs Referenzmodell hat eine UVP von 999 US-Dollar. Bei der RX 7900 XT ohne zusätzliches X vom selben Hersteller beträgt der Preis etwa 1.300 US-Dollar (UVP: 899 US-Dollar).

Diese Angaben sind allerdings mit einer gewissen Skepsis zu betrachten, da es sich einerseits um den chinesischen Markt handelt und andererseits möglicherweise nur um Platzhalter.

Wie schnell wird die RX-7900-Reihe? Nach aktuellem Stand ist davon auszugehen, dass die beiden Modelle RX 7900 XTX und 7900 XT eine ähnliche Leistung wie Nvidias RTX 4080 erreichen (UVP zum Release: 1.469 Euro), zumindest ohne Raytracing. Dass Nvidias Top-Modell Geforce RTX 4090 unangefochten an der Spitze bleiben wird, hat AMD bereits selbst bestätigt. Mehr dazu erfahrt ihr hier:

RX 7900 XTX: AMD gesteht, dass Nvidias RTX 4090 außer Reichweite ist

Wie sind eure Pläne in Bezug auf die RX-7000-Reihe? Wollt ihr direkt zum Launch zuschlagen, wenn der Preis stimmt, habt ihr generell kein Interesse an den Karten oder wartet ihr die weitere Entwicklung erstmal ab? Schreibt es gerne in die Kommentare!