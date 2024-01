AMD soll an einer Grafikkarte arbeiten, die zum halben Preis die Performance einer RTX 4080 bringt

Wird die kommende RX-8000-Generation ein unschlagbares Preis-Leistungs-Verhältnis haben?

Mit der Veröffentlichung der Radeon RX 7600 XT mit 16 GByte VRAM dürften AMDs Planungen zur noch aktuellen RDNA-3-Generation vorerst abgeschlossen sein. Entsprechend richten sich zumindest die Blicke der Gerüchteküche schon nach vorn.

Konkret geht es um die kommende RX-8000-Reihe, die für Ende des Jahres erwartet wird - und die nach einem aktuellen Gerücht das Potenzial hat, es im Hinblick auf die Rasterizing-Performance mit Nvidias RTX 4080 aufzunehmen und nur die Hälfte zu kosten.

AMD plant angeblich, bei RDNA 4 wieder auf ein monolithisches Chip-Design zu setzen

Die fehlende Konkurrenzfähigkeit von AMD im Bereich Raytracing wird als Grund genannt, sich auf die Rasterizing-Leistung zu fokussieren

Das behauptet der Leak: Das Gerücht stammt vom YouTuber »Moore's Law is Dead« (MLID), der in einem Podcast mit Fabio »Ancient Gameplays« Pisco (primär für AMD-Treiberanalysen bekannt) über die kommenden RDNA-4-GPUs diskutiert.

Konkret behauptet MLID, dass der bisher genutzte Multi-Chiplet-Ansatz für RX 8000 aufgegeben werden. Demzufolge sehe AMD sich nicht in der Lage, direkt mit der RTX 4090 und ihrem wahrscheinlichen Nachfolger RTX 5090 konkurrieren zu können.

Stattdessen gehe es zurück zu den Wurzeln: So soll RDNA 4 wieder auf ein monolithisches Chip-Design setzen und dieses auf die Spitze treiben. Laut MLID soll AMD darauf abzielen, dass die »Leistung der RTX 4080 / RX 7900 XTX auf 400 bis 600 US-Dollar« (umgerechnet 360 bis 550 Euro) gebracht werde.

Auch die fehlende Konkurrenzfähigkeit mit den Raytracing-Kapazitäten der Nvidia-GPUs wird als Grund für diesen Gedankengang genannt.

So könne AMD zwar in puncto Rasterizing mehr als nur mithalten, doch hänge man bei Raytracing so stark hinterher, dass eine Grafikkarte im höheren Preisregal als weniger lohnenswert gesehen wird.

Mit einem Fokus auf die reine Rasterizing-Performance schaffe man sich hingegen eine eigene, preislich unschlagbare Nische, die erst zu RDNA 5 wieder mit High-End-Grafikkarten aufgestockt werden soll.

Ist der Leak realistisch? Zumindest deckt sich die Behauptung mit einem vorhergehenden Gerücht, wonach AMD für die RX-8000-Generation keine High-End-GPU plant.

Stattdessen wolle der Hersteller vollen Fokus auf die preisliche Einsteiger- und Mittelklasse legen - ähnlich wie etwa zur RDNA-1-Generation, die mit der RX 5700 XT nach einigen Arbeiten am Treiber als Erfolg angesehen werden kann.

Doch letztlich bleibt sehr fraglich, ob AMD bei der Preisgestaltung wirklich derart aggressiv vorgehen wird, so wünschenswert das aus Spielersicht auch wäre.

Jusuf Hatic Das meint der Experte: Eine RX 8800 XT oder gar RX 8700 XT mit der Performance einer RTX 4080 wäre beim kolportierten Preis von 400 bis 600 US-Dollar eine fantastische Nachricht für Spieler und eine teilweise Rückkehr zu »humaneren« Zeiten, als das obere Mittelklasse-Regal noch keine vierstelligen Preise nach sich zog.



Mit dem Fokus auf die Rasterizing-Performance bleibt allerdings abzuwarten, wie gut sich eine solche GPU tatsächlich schlagen wird. Schließlich setzen immer mehr Spieleentwickler auf Upscaling- und Raytracing-Technologien, um neue grafische Maßstäbe setzen zu können - und bisher haben diese Features mehrheitlich Nvidia-GPUs favorisiert.



Aber Raytracing ist längst nicht alles und mit Blick auf die Gerüchte zum Preis gilt einmal mehr: Die Hoffnung stirbt zuletzt...

Jetzt seid ihr gefragt: Die Leistung einer RTX 4080 für rund 500 Euro - ein fairer Preis für eine solche AMD-Grafikkarte? Würdet ihr eine solche GPU in Betracht ziehen, auch wenn sie dafür weniger Raytracing-Performance liefern kann? Oder seid ihr erst einmal auf absehbare Zeit versorgt, wenn es um eure Grafikkarte geht? Lasst es uns gerne in den Kommentaren wissen!