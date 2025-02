»Das beste Gerät, das wir je getestet haben«: Tester feiern neuen AMD Ryzen als größten Meilenstein seit Jahren

Das Asus Z13 ist eines der ersten Notebooks mit dem neuen AMD Strix-Halo-Prozessor. (Quelle: Adobe Stock)

Es kommt nur selten vor, dass sich die Tech-Presse bei einem neuen Produkt geradezu überschlägt. Einen solchen Fall könnt ihr gerade beim neu vorgestellten AMD Ryzen AI Max+ 395 erleben, der auch als Strix Halo bekannt ist.

Dieser Chip besitzt nicht nur 16 leistungsstarke Zen-4-Kerne, sondern auch eine integrierte Grafiklösung, die selbst so mancher dedizierten mobilen GPU das Fürchten lehrt.

Damit haben diese Prozessoren vielleicht sogar das Zeug dazu, die Laptop-Welt zu revolutionieren.

Das sagt die Presse

Um euch einen Eindruck von der Begeisterung über den Chip zu vermitteln, haben wir einige Zitate aus ersten Tests dazu gesammelt.

notebookcheck.net: Der AMD Ryzen AI Max+ 395 ist ein beeindruckendes Stück Hardware und es handelt sich hier ganz klar um die schnellste APU im x86-Bereich.

technetbooks.com: Die Leistung ist bemerkenswert, selbst mit BIOS-Problemen, die die iGPU-Taktrate beeinflussen.

Just Josh: Verglichen mit Intels brandneuem Arrow Lake H ist das ein komplettes Massaker – nicht einmal annähernd ein Wettbewerb.

Dave2D: AMD hat etwas wirklich Erstaunliches geschaffen – ein 16-Kern-CPU mit einer 40-Kern-GPU, die eine Leistung auf dem Niveau einer RTX 4060 bis 4070 bietet.

Hardware Canucks: Der Ryzen AI Max Plus 395 kann mit nur 70 Watt Leistung einen Gaming-Laptop mit RTX 4060 übertreffen – das ist einfach verrückt.

club386.com: Die integrierte Grafikleistung des Ryzen AI Max+ 395 ist schlichtweg erstaunlich und stellt sogar dedizierte Laptop-GPUs in den Schatten.

Die Technik, die den Unterschied macht

Der Grund für diese Jubelarien ist der neue Ryzen AI Max+ 395 Prozessor, der auf der modernen Zen-5-Architektur basiert und über 16 Kerne (32 Threads) verfügt.

Die Standard-Taktfrequenz beträgt 3,0 GHz, während bei der Boost-Frequenz bis zu 5,1 GHz erreicht werden.

Der im 4-nm-Fertigungsprozess gefertigte Prozessor ist mit einem großen 64-MB-L3-Cache ausgestattet und unterstützt LPDDR5x-8000 Arbeitsspeicher im Quad-Channel-Modus.

Die IGPU des AMD Ryzen AI Max+ 395 ist außergewöhnlich leistungsstark. (Quelle: AMD)

Besonders spannend ist allerdings die integrierte Radeon-8060S-GPU.

Ihre Leistungsfähigkeit stellt zurzeit jede andere IGP bei weitem in den Schatten.

Sie besitzt 40 Compute-Units und basiert auf der RDNA 3.5 Architektur.

Nach ersten Tests positioniert sich die Radeon-8060S zwischen einer dezidierten Nvidia RTX 4060m und einer RTX 4070m

Zusätzlich verfügt der Prozessor über eine XDNA-2-Neural-Processing-Unit (NPU) mit einer KI-Leistung von bis zu 50 TOPS.

Die CPU unterstützt PCIe 4.0 mit 16 Lanes und bietet native USB4 Konnektivität. Die Thermal Design Power (TDP) liegt standardmäßig bei 55 Watt, kann jedoch je nach Konfiguration zwischen 45 und 120 Watt liegen.

Unsere Kollegen von Notebookckeck haben bereits eine erste ausführliche Analyse des Chips gemacht:

Solche Werte haben wir zuvor nur bei leistungsstarken dedizierten mobilen Grafikchips gesehen, für eine IGP sind die Ergebnisse schlicht bahnbrechend.

Cyberpunk 2077 läuft beispielsweise mit rund 46 FPS und das mit Ultra Details und in QHD.

Asus ROG Flow Z13 (2025): Einer der ersten Laptops mit Strix-Halo-Chip

Eines der ersten Produkte mit dem neuen Prozessor ist das Asus ROG Flow Z13 (2025). Dabei handelt es sich um ein 2-in-1-Gaming-Tablet, dessen Akkulaufzeit laut Hersteller bis zu 10 Stunden beträgt.

Mit einem Gewicht von etwa 1,3 Kilogramm bleibt es portabel und eignet sich damit gut für den mobilen Einsatz.

Asus ROG Flow Z13 2025 (Quelle: Asus)

Das Asus ROG Flow Z13 2025 ist Laptop und Tablet in einem. (Quelle: Asus)

Beim Display setzt der Hersteller auf einen 13,4-Zoll-IPS-Touchscreen mit einer Auflösung von 2560x1600 Pixeln und eine Bildwiederholrate von 180 Hertz.

Das Design zeichnet sich durch ein CNC-gefrästes Aluminiumgehäuse, einen flexiblen 170°-Kickstand und eine abnehmbare Tastatur aus, die eine Verwendung des Z13 als Tablet ermöglicht.

Eine frühere Version des Asus-Convertibles hat unser Autor Nils Raettig bereits in den Händen gehabt und sich durchaus angetan von dem Konzept gezeigt:

Ist Strix Halo die Zukunft?

Ob der AMD Ryzen AI Max+ 395 wirklich das Zeug zum Gamechanger hat, wird sich noch zeigen. So gut der Chip auch sein mag, AMD wird sich diese Leistung vermutlich auch entsprechend bezahlen lassen.

Es bleibt daher die Frage, ob entsprechende Geräte am Ende zu einem Preis verkauft werden, der unter dem eines Laptops mit ähnlich starker GPU liegt.

Hier spielt sicher auch ein psychologischer Aspekt eine Rolle: Der potenzielle Käufer verbindet eine IGP mit wenig Leistung und wird sich bei einem ähnlichen Preis vermutlich im Zweifel für das Modell mit dedizierter Grafik entscheiden.

Dennoch könnte Strix Halo wegweisend für die Zukunft mobiler Computer werden, wenn AMD die Architektur regelmäßig weiterentwickelt und es nicht bei einer einmaligen Machbarkeitsstudie bleibt.

In Kürze sehen wir uns AMD Ryzen AI Max+ 395 und das ROG Flow Z13 von Asus bei GameStar Tech ebenfalls genauer an und finden heraus, ob die Lobeshymnen auch in unseren Augen gerechtfertigt sind.