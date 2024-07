Der vielleicht beste Game Boy-Klon ist morgen wieder erhältlich: Aber ihr müsst schnell sein und einen sehr hohen Preis zahlen

Aus Aluminium gefertigt und in vier Farben erhältlich: Es gibt wieder eine Sonderedition des beliebten Handhelds von Analogue.

Wir haben bereits in der Vergangenheit über den beliebten Game Boy-Klon berichtet. Der Analogue Pocket ist in der Lage, alte Game Boy-Spiele (auch Game Boy Color und Game Boy Advance) in einem moderneren Gewand nativ wiederzugeben, ganz ohne Emulation und mit altem Retro-Charme.

Morgen um 17:00 Uhr deutscher Zeit ist es wieder soweit: Der Analogue Pocket ist erhältlich. Der Hersteller bietet eine streng limitierte Sonderedition in vier Farben und aus Aluminium an:

Silber

Grau

Schwarz

Indigo

Bisher war vor allem Schnelligkeit und ein Quäntchen Glück gefragt, denn der Analogue Pocket war immer schnell ausverkauft.

Jetzt gibt es eine weitere schlechte Nachricht: Die Special Edition des Handhelds könnte euren Geldbeutel ordentlich sprengen.

Stolze 500 US-Dollar verlangt der Hersteller für die limitierte Version. Die Vorgängerversionen wurden für rund 220 US-Dollar angeboten, waren allerdings noch aus Kunststoff. Durch den notwendigen Import kommen in Deutschland noch hohe Versandkosten sowie Zoll und Mehrwertsteuer hinzu. Rechnet also bei einer Bestellung mit deutlich höheren Kosten.

Was kann der Analogue Pocket?

Es gibt eine optionale Docking-Station für den Handheld.

Dank eines sogenannten »FPGA«-Chips kann der Analogue Pocket über einen entsprechenden Slot auf der Rückseite alte Game Boy-, Game Boy Color- sowie Game Boy Advance-Spiele nativ (ohne Software-Emulation) abspielen. Entsprechendes Spiel auf der Rückseite einstecken, einschalten und los geht‘s.

Optional erhältliche Adapter erweitern die Kompatibilität auf weitere Retro-Handhelds wie Sega Game Gear, Neo Geo Pocket, Neo Geo Pocket+ und Atari Lynx.

Technisch bringt der Hersteller das Gerät natürlich auf einen aktuelleren Stand, damit man die alten Spiele auf einem scharfen Display genießen kann.

Das sind die Spezifikationen des Analogue Pockets:

Displaygröße : 3,5 Zoll

: 3,5 Zoll Displaytyp : LCD mit variabler Bildwiederholrate

: LCD mit variabler Bildwiederholrate Displayauflösung : 1600 x 1440

: 1600 x 1440 Pixeldichte : 615 ppi

: 615 ppi Akkukapazität : 4300 mAh für 6 bis 10 Stunden Spielzeit

: 4300 mAh für 6 bis 10 Stunden Spielzeit Audio : Stereo Lautsprecher und 3,5mm-Kopfhörer-Anschluss

: Stereo Lautsprecher und 3,5mm-Kopfhörer-Anschluss Speichererweiterung : MicroSD

: MicroSD Anschlüsse: USB-C und Original-GameBoy-Link

Wer seine alten Game-Boy-Spiele auf dem Fernseher genießen möchte, kann optional eine Docking-Station erwerben, die allerdings weitere 100 US-Dollar kostet.

Über ein kostenpflichtiges Link-Kabel können sogar zwei Handhelds miteinander verbunden werden.

Es ist davon auszugehen, dass der Hersteller weitere limitierte Versionen des Handhelds auf den Markt bringen wird. Hin und wieder sind auch die regulären Modelle in Schwarz und Weiß erhältlich. Über die offizielle Website könnt ihr euch per E-Mail informieren lassen, sobald diese wieder verfügbar sind.

Was haltet ihr vom Analogue Pocket? Ist es ein nettes Gadget für Ausflüge in die gute alte Zeit oder schießt der Hersteller mit einem so hohen Preis über das Ziel hinaus? Habt ihr vielleicht schon ein solches Gadget und könnt uns eure bisherigen Erfahrungen mitteilen? Schreibt uns diese gerne unten in die Kommentare!