Android 15 will Apps dazu zwingen, auf dem Bildschirm eurer Handys endlich schöner auszusehen

In Android 15 sollen alle Apps randlos angezeigt werden. (Bild: prima91 über Adobe Stock)

Bei jedem System-Update von Android sind nicht nur neue Features, Leistungs- und Sicherheitsverbesserungen wichtig - auch die Optik darf nicht zu kurz kommen.

In den letzten Jahren gab es deswegen immer wieder Änderungen am Design und Aussehen, um die Benutzererfahrung besser zu machen oder einfach um das Betriebssystem schöner zu machen.

Eine Änderung, die für Android 15 geplant sein soll, wird alle Apps zum Nutzen des »Edge-to-Edge«-Modus zwingen.

Alle Apps sollen künftig randlos angezeigt werden

In Android können Apps auf zwei verschiedene Arten angezeigt werden: Randlos im Edge-to-Edge-Modus und mit Rändern, wobei etwas Bildschirmfläche ungenutzt bleibt.

Beim randlosen Modus können Bildschirminhalte auch hinter der Navigations- und Statusleiste angezeigt und die gesamte Bildschirmfläche ausgenutzt werden.

Entwickler können sich aktuell für eine der beiden Varianten entscheiden, was sich laut Android-Experte Mishaal Rahman von Android Authority in Android 15 ändern könnte.

Laut ihm sollen Apps in Android 15 den Edge-to-Edge-Modus standardmäßig eingestellt haben. Einen Hinweis dafür fand er im Code der Beta 3 von Android 14:

»EDGE_TO_EDGE_BY_DEFAULT

Description: Make app go edge-to-edge by default if the target SDK is VANILLA_ICE_CREAM or above.«

Vanilla Ice Cream ist der interne Codename von Android 15 und die Beschreibung besagt, dass der randlose Modus als Standard für Apps eingestellt sein soll.

So könnte das in der Praxis aussehen. (Bilder: Mishaal Rahman / Android Authority)

Das würde bedeuten, dass viele Entwickler ihre Apps umgestalten müssen, damit es nicht zu Design-Konflikten kommt. Viele haben zum Beispiel Bedienelemente am unteren Bildschirmrand, die sich mit der Navigationsleiste von Android überlappen könnten, weshalb sie deswegen keinen randlosen Modus verwenden.

Wer heute in Android 14 die Gestensteuerung anstelle einer klassischen Navigationsleiste verwendet, hat trotzdem einen kleinen Teil am unteren Bildschirmrand, der nicht von Apps genutzt wird.

Auch mit Gestensteuerung bleibt etwas Bildschirmfläche von Apps ungenutzt.

Und Apps, die nicht für die Landschaftsorientierung optimiert wurden, zeigen aktuell schwarze Ränder an, was vor allem auf Foldables Bildschirmfläche verschwendet wird.

Ob diese Pläne auch wirklich in die Tat umgesetzt werden, steht noch nicht fest. Uns würde jedoch interessieren, ob ihr diese Änderung gutheißt, oder ob euch der aktuelle Look von Android gefällt? Bildschirmränder sind heute praktisch kein Thema mehr und sollen unsere Handys den gesamten Platz ausnutzen oder schadet das nur der Optik? Schreibt uns in die Kommentare, was ihr davon hält.