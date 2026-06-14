Drei Monate Plus im ersten Jahr sparen!

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Nicht nur Gothic spaltet die GameStar-Redaktion aktuell in Lager, sondern auch die Frage: Wie viele Spiele habt ihr auf eurer Steam-Wunschliste?

Kann es zu viele Spiele auf der Wunschliste geben? Teilt eure Spielzahl mit uns!

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Natalie Schermann
14.06.2026 | 06:55 Uhr

Benutzt ihr die Wunschliste von Steam? Und wenn ja, was tummelt sich da alles? Lasst es uns in den Kommentaren wissen und stimmt in unserer Umfrage ab! Benutzt ihr die Wunschliste von Steam? Und wenn ja, was tummelt sich da alles? Lasst es uns in den Kommentaren wissen und stimmt in unserer Umfrage ab!

In der GameStar-Redaktion wird ja gerne mal über die wirklich wichtigen Dinge im Leben gestritten:

  • Altes, Neues oder Sumpflager?
  • Triss oder Yennefer?
  • Marvel oder DC?
  • Arcadia Bay oder Chloe retten?

Seit ein paar Tagen spaltet eine neue Frage das Team in kleine Grüppchen, die sich in der Mittagspause wütende Blicke zuwerfen:

Wie viele Spiele habt ihr eigentlich auf eurer Steam-Wunschliste?

»Hä, ist das nicht voll die harmlose Frage?« Ja! Dachte ich auch, als die Frage unschuldig in der Redaktion aufgeploppt ist. Aber schneller, als ich blinzeln konnte, wurde ganz wild durcheinander gerufen:

»Wozu denn Wishlist? Ich kann mir doch merken, auf welche Spiele ich mich freue?«

»Aber wie merkt ihr euch denn die ganzen kleinen Indie-Spiele?«

»Außerdem will ich doch kleine Entwickler unterstützen!«

»Ich hab' weniger Spiele auf der Wishlist als Finger an der Hand – und die meisten hab ich vor zwölf Jahren draufgepackt!«

»In einer Wishlist mit 100+ Einträgen findet man doch eh nichts mehr!«

Hier ist für alle Neugierigen unser GameStar-Scoreboard der Wishlist-Einträge. Ich kann stolz verkünden, dass ich gewonnen habe. Oder so.

  • Natalie Schermann: 550
  • Florian Franck: 543
  • Benedikt Schlotmann: 472
  • Tillmann Bier: 415
  • Magnus Drebenstedt: 388
  • Jonas Gössling: 370
  • Paul Aeils: 216
  • Chris Werian: 207 (mistet nie aus)
  • Nele Wobker: 190
  • Ann-Kathrin »AK« Kuhls: 187
  • Mary Marx: 152
  • Christian Fußy: 127
  • Tim Schweizer: 112
  • Marie-Lena »Miffy« Höftmann: 105 (hat aber gerade erst aufgeräumt)
  • Christian Schwarz: 101
  • Dennis Zirkler: 55
  • Tristan Gudenrath: 42
  • Karsten Scholz: 41
  • Aaron Hofmann: 38
  • Jesko Buchs: 18
  • Valentin Aschenbrenner: 7
  • Dimitry Halley: 4
  • Elias Mohr: 2
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Jetzt wollen wir natürlich wissen, welche Fraktion recht hat – und das entscheidet ihr! Schreibt uns auch unbedingt in die Kommentare, wie ihr eure Wishlist nutzt!

Ist es ein reiner Erinnerungszettel für euch? Wartet ihr so auf passende Sales und Rabatte? Unterstützt ihr auch Entwickler mit Wunschlisten-Einträgen von Spielen, die ihr gar nicht spielen wollt? Wusstet ihr noch gar nicht, dass Steam überhaupt eine Merkliste hat? Lasst es uns wissen.

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