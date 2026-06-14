Henry Cavills neuester Film lässt seine Fans mal wieder die Frage stellen: Warum spielt er eigentlich nicht James Bond?

Fans finden, dass es längst Zeit für einen Cavill-Bond ist. Bildquelle aus dem Film Codename U.N.C.L.E.: Warner Bros.

Henry Cavill (Man of Steel, The Witcher) wird zum Geheimagenten - Allerdings nicht zu dem berühmten Martini-Trinker mit der Doppel-Null. Stattdessen steht eine Action-Komödie mit Kevin Hart (Jumanji, Borderlands) an, was Grund genug für die Community ist, einem lange gehegten Traum nachzuweinen.

»Das heißt wohl, dass Henry Cavill nicht der neue Bond wird«

Wie unter anderem The Wrap berichtet, hat Cavill sich dem Projekt kürzlich angeschlossen, das für Netflix produziert wird. Bisher ist noch kein Filmtitel bekannt, wohl aber, um was es darin gehen soll.

Der Plot basiert auf einer Kurzgeschichte von Sean Lewis, in der zwei rivalisierende Spione in einem Kurs für werdende Eltern aufeinandertreffen. Ihre Ehefrauen verstehen sich blendend, was man von den beiden Herren nicht behaupten kann. Trotzdem müssen sie sich irgendwie zusammenraufen.

Das ist auch bei weitem nicht das erste Agenten-Rodeo, das Cavill drehen wird. Bereits 2015 ließ er beispielsweise in der Action-Komödie Codename U.N.C.L.E. seinen Charme als CIA-Agent spielen:

2:21 Codename U.N.C.L.E - Deutscher Trailer mit dem Agenten-Duo Henry Cavill und Armie Hammer

Autoplay

Seit jeher wünschen sich Fans, dass der ehemalige Witcher-Darsteller endlich zum Schuss kommt und James Bond verkörpert, denn Interesse hätte er ziemlich sicher. Er hat schließlich schon einmal für die Rolle vorgesprochen, sie ging nur vor fast 20 Jahren »blöderweise« an Daniel Craig. So viele Jahre später stellt sich natürlich die Frage, ob der Traum vom Cavill-Bond überhaupt noch in Erfüllung gehen kann.

Mit der Ankündigung für den neuen Netflix-Film wird jetzt zumindest wieder Öl ins Feuer der Fans gekippt. Auf Social Media zeigt sich die Community mit einem lachenden und einem weinenden Auge, denn die Hoffnung wird immer kleiner:

X-User Winxy schreibt: »Das Erste, was mir in den Sinn kam, als ich diesen Beitrag sah … Mist, das heißt wohl, dass Henry Cavill nicht der neue James Bond wird«

Reddit-User shadowfax0427 schreibt: »Nach Argylle, Codename U.N.C.L.E., Mission: Impossible – Fallout und The Ministry of Ungentlemanly Warfare wird das Henry Cavills fünfte Rolle als Bond-ähnlicher Spion sein, mit der er beweisen will, dass er James Bond spielen sollte.«

X-User CoolGuyJ schreibt: »Es kommt einem fast wie ein Meme vor, dass er in Filmen ständig als Spionage-Hauptdarsteller besetzt wird, aber nie als 007 Bond auftritt, lol.«

Bestätigt ist deshalb aber noch nicht, ob Henry Cavill mit dem ominösen Netflix-Film wirklich aus dem Rennen für die Bond-Besetzung raus ist – auch wenn das ohnehin nicht allzu wahrscheinlich ist. Wie realistisch Cavill als Bond ist, erfahrt ihr in dem Artikel oben in der Link-Box.

Die Action-Komödie mit Kevin Hart wird übrigens auch von diesem produziert, gemeinsam mit Ryan Reynolds (Deadpool) und dem Regisseur Shawn Levy (Deadpool und Wolverine). Das Drehbuch stammt aus der Feder von Adam und Aaron Nee (The Lost City). Wann der Film erscheinen wird, ist allerdings noch nicht bekannt.