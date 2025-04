Android 16 installiert Apps auf eurem Handy mit einem Trick viel schneller - so funktioniert es

Eine neue Methode soll die Installation auf Apps vor allem auf älteren Geräten unter Android 16 beschleunigen. Quelle: (Andreas Prott - Adobe Stock)

Bereits in wenigen Monaten will Google Android 16 veröffentlichen. Der frühe Zeitpunkt wird durch die Aufteilung der neuen Version in zwei Teile erreicht. So soll es im vierten Quartal mit Android 16.1 den zweiten Teil geben.

Mit der Veröffentlichung von Android 16 halten auch neue Features Einzug. Eines davon soll die Installation von Apps auf Android-Geräten beschleunigen, das berichtet Android Authority.

Kompilierung von Apps in der Cloud soll Geräte entlasten

Bei der Installation von Apps auf einem Android-Handy oder Tablet laufen verschiedene Prozesse im Hintergrund ab. Für den Nutzer sind diese nicht ersichtlich, allerdings wirken sie sich auf die Dauer der Installation aus.

1:10 Google zeigt neue Funktionen für euer Android-Handy im Trailer

Autoplay

Vor allem auf älteren Geräten kann die Installation von anspruchsvollen Apps länger dauern.

Das ist der Grund: Während der Installation werden sogenannte Anwendungsartefakte erstellt. Dies geschieht in alten Android-Versionen auf dem Gerät. Während moderne Handys, wie das Google Pixel 9 oder das Samsung Galaxy 25, schnell genug sind, um die Berechnungen ohne große Verzögerungen durchzuführen, dauert es auf Handys mit schwächeren Prozessoren, wenig RAM oder langsamem Speicher deutlich länger.

Mit der Kompilierung in der Cloud verschiebt Google den Prozess. Damit werden die Berechnungen in der Cloud durchgeführt, was das lokale Gerät entlastet. Die Dateien werden dann während der Installation der App vom Google Play Store heruntergeladen.

Allerdings kann sich dadurch die Menge an heruntergeladenen Daten erhöhen.

Noch ist die neue Technologie laut Android Authority nicht aktiviert. Da durch sie die Menge an heruntergeladenen Daten erhöht wird, ist es zudem möglich, dass sie Nutzern als Option angeboten wird und nicht standardmäßig aktiviert ist.

Was haltet ihr von der neuen Technik? Installieren sich Apps auf eurem Android-Handy schnell oder dauert es manchmal schon etwas? Was erhofft ihr euch von der neuen Methode? Schreibt uns dazu gerne einen Kommentar.