Android 16-Release: Es gibt bereits einen offiziellen Zeitplan für das große Update

Möglicherweise wird das Pixel 9a eines der ersten Google-Smartphones mit Android 16 sein.

Die erste Entwicklerversion von Android 16 ist bereits erschienen und offenbart einige Neuerungen, auf die wir uns freuen dürfen.

Google hat außerdem offiziell einen Release-Zeitraum für Android 16 bekannt gegeben. Läuft alles nach Plan, folgt der offizielle Release schon im zweiten Quartal 2025.

Android 16: Möglicher Release im Mai oder Juni

Wie der offiziellen Webseite von Google zu entnehmen ist, wird der Release von Android 16 für das zweite Quartal 2025 angestrebt. Während die ersten stabilen Versionen im März oder April folgen sollen, wird der Release demnach im Mai oder Juni erwartet.

Das Portal Android Headlines will sogar den genauen Release-Termin erfahren haben.

Demnach erscheint Android 16 am 3. Juni 2025.

Ob sich dieser Termin letztendlich bewahrheitet und Google den Zeitplan tatsächlich einhalten kann, bleibt natürlich abzuwarten.

Android 16: Der Release-Zeitplan

Die erste Developer-Preview wurde bereits veröffentlicht. Im Dezember soll die zweite und letzte Developer Preview erscheinen und im Januar die erste Beta-Version.

Google hat seinen Zeitplan für Android 16 veröffentlicht. (Bild: Google)

Der genaue Zeitplan sieht wie folgt aus:

November 2024 : Developer Preview 1 mit Fokus auf Feedback der Entwickler.

: Developer Preview 1 mit Fokus auf Feedback der Entwickler. Dezember 2024 : Developer Preview 2 mit einem ersten Update und möglicherweise zusätzlichen Funktionen.

: Developer Preview 2 mit einem ersten Update und möglicherweise zusätzlichen Funktionen. Januar 2025 : Beta 1 mit der ersten Version in Beta-Qualität.

: Beta 1 mit der ersten Version in Beta-Qualität. Februar 2025 : Beta 2 als inkrementelles Update für die Android 16-Beta.

: Beta 2 als inkrementelles Update für die Android 16-Beta. März 2025 : Beta 3 als erster Meilenstein für die Plattformstabilität.

: Beta 3 als erster Meilenstein für die Plattformstabilität. April 2025 : Letztes Beta-Update mit fast finaler Version von Android 16.

: Letztes Beta-Update mit fast finaler Version von Android 16. Mai/Juni 2025: Der offizielle Release von Android 16.

Android 16 erscheint 2025 gewissermaßen zweimal

In einem Blogeintrag erklärt Google, dass man in Zukunft »schnellere Innovationen, höhere Qualität und polierte Updates« anbieten wolle. Daher sei es das Ziel, Android in Zukunft halbjährlich zu aktualisieren.

Das bedeutet, dass wir im vierten Quartal mit einem zweiten Update von Android 16 rechnen können.

Hält sich Google an den bisherigen Zeitplan, wird zudem im Mai 2025 das neue Pixel 9a erscheinen. Möglicherweise kommt das Mittelklasse-Smartphone dann bereits mit Android 16 ab Werk auf den Markt.