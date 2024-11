Android 16: Erste Version zeigt sieben Neuerungen, die uns wohl schon früher erwarten

Android 15 ist erst wenige Wochen alt. Jetzt scheint Google bereits eifrig am Nachfolger zu arbeiten. (Andreas Prott - Adobe Stock)

Das Update auf Android 16 erwartet uns wahrscheinlich schon früher im Jahr 2025, sehr wahrscheinlich im zweiten Quartal.

Die erste Developer Preview von Android 16 ist nun bereits verfügbar und enthüllt einige Neuerungen, die mit dem Release des Updates Einzug halten sollen (via 9to5Google).

Zum Vergleich: Die erste Developer Preview von Android 15 wurde im Februar 2024 veröffentlicht.

Sieben Neuerungen kommen wohl mit Android 16

Wie immer gilt: Funktionen, die in der Preview zu sehen sind, müssen nicht zwangsläufig in der finalen Version enthalten sein. Wie in der Vergangenheit bereits geschehen kann Google einzelne Funktionen wieder aus dem Update entfernen.

Benachrichtigungs-Cooldown

Gehen mehrere Benachrichtigungen in kurzer Zeit ein (etwa bei einem Gruppenchat), schaltet das Smartphone automatisch für zwei Minuten leiser. Anrufe, Alarme und Prioritätsgespräche sind davon nicht betroffen.

Alle während dieser Cooldown-Zeit eingegangenen Benachrichtigungen können mit einem Wisch vom oberen Bildschirmrand angezeigt werden.

Health Connect

Gemäß der neuen Beschreibung in Health-Connect umfasst die Datenerhebung nun auch medizinische Aufzeichnungen einschließlich Impfungen und Laborergebnisse.

FHIR ist hierfür der Standard, um elektronische Gesundheitsdaten auszutauschen. Apps benötigen für den Zugriff auf medizinische Daten, die in Health Connect gespeichert sind, die ausdrückliche Zustimmung des Nutzers.

Anzeigefarbe (nur Pixel 9)

Für die Pixel-9-Serie wird unter der Developer Preview eine neue Anzeigefarbe getestet. Nach Angaben des Portals 9to5Google lässt diese Option den Bildschirm »warm und gelb« erscheinen und ähnelt einem Nachtlicht.

Audiofreigabe

Mit der Audiofreigabe kann ein »Audiostream« erstellt werden, der wie ein Access Point auf dem Android-Telefon funktioniert. Der Zugang wird über einen Namen und ein Passwort geregelt. Die andere Person kann sich über ein LE Audio-kompatibles Headset mit dem Audiostream verbinden.

Neue Anzeigeoption

In den Einstellungen gibt es eine Option, die Bildschirmhelligkeit stärker zu dimmen, als dies normalerweise der Fall ist. Das kann insbesondere bei der Nachtlektüre hilfreich sein.

Fotoauswahl

Die Fotoauswahl bietet eine sichere, integrierte Möglichkeit, einer App den Zugriff auf ausgewählte Bilder und Videos aus dem lokalen Speicher und aus der Cloud zu ermöglichen, anstatt auf die gesamte Medienbibliothek zuzugreifen, so Google.

Privacy Sandbox

Android 16 enthält die neueste Version der Privacy Sandbox. Die genauen Details dazu sind jedoch noch nicht bekannt.

Welche Pixel-Modelle können die erste Android 16-Version installieren?

Pixel-9-Serie

Pixel 8a

Pixel 8 und 8 Pro

Pixel 7a

Pixel 7 und 7 Pro

Pixel 6a

Pixel 6 und 6 Pro

Pixel Fold

Pixel Tablet

Android 16: Installation der Developer Preview

Wir empfehlen dringend, mit der Installation der Entwicklerversion von Android 16 zu warten. Wie der Name schon sagt, richtet sich die Preview-Version an Entwickler.

Die Version kann daher Fehler, Abstürze und andere Probleme enthalten, die die Nutzung des Smartphones einschränken können. Man sollte sich also gut überlegen, ob man das Gerät täglich braucht.

Sollte ihr euch dennoch für die Installation entscheiden, findet ihr eine Anleitung dazu auf der offiziellen Webseite von Google.