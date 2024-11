Android 16 erscheint viel früher als gedacht, weil Google eine Strategie aus 2017 zurückholt

Durch das frühe Update auf Android 16 könnte nur der Nachfolger des Pixel 8a mit Android 15 starten.

Android 16 kommt nächstes Jahr früher als erwartet. Bisher mussten wir auf den Sommer warten, bevor Google sein großes Handy-Update veröffentlichte. 2025 soll es damit schon früher losgehen.

Einen genauen Termin nennt Google dabei noch nicht, man spricht aber vom zweiten Quartal als Starttermin. Zum Vergleich: Der Rollout für Android 15 startete erst im Oktober.

In einem Blogbeitrag erläutert Google, warum man Android 16 früher an den Start bringen möchte. Ziel sei es, schnellere Innovation, höhere Qualität und poliertere Updates zu bieten. Dafür wolle man das Betriebssystem künftig halbjährlich aktualisieren.

In der Praxis heißt das:

Android 16: Ein großes Update im zweiten Quartal

In den beiden Quartalen 1 und 3 will man hingegen mit inkrementellen Verbesserungen arbeiten, also Fehler beheben und kleinere Qualitätsupdates veröffentlichen.

Für Google ist das kein völlig neuer Ansatz. Bereits in der Vergangenheit hatte man auf zwei Update pro Jahr gesetzt, zuletzt mit dem Release von Android 8 und 8.1 im Jahr 2017.

Was Google nicht erwähnt: das Pixel 9

Mit keinem Wort erwähnt wird in dem Beitrag von Google das Pixel 9. Dabei dürfte dieses maßgeblich Teil der Entscheidung sein, jetzt den Wechsel zu Halbjahres-Updates zu vollziehen.

Das Google Pixel 9 erschien im September, also einen Monat vor dem Release von Android 15 – und bot folglich zum Start nur Android 14. Bisher war eines der Verkaufsargumente für Google-Handys, dass man zum Release immer auch die neueste Android-Version erhielt und das vor allen anderen.

Mit dem Halbjahresrelease ließe sich eine erneute derartige Situation wohl vermeiden – und damit auch eine Wiederholung des seltsamen Umstandes, dass das günstigere Google Pixel 9a 2025 wohl das einzige Google-Handy ist, das zum Release mit Android 15 ausgestattet ist.

