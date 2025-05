Große Neuerungen für Android 16: Google hat gestern viel verraten, das ihr wissen solltet

Auf der Android-Show hat Google neue Informationen über Android 16 und Gemini geteilt. (Bildquelle: Google)

Google nennt das Android 16 Update »das größte Redesign in Jahren«. Wir fassen für euch zusammen, was bei der 23-minütigen Show gezeigt wurde.

Android 16 erhält neues »Material 3 Expressive«-Design

Materia 3 Expressive soll sich natürlicher und flüssiger anfühlen. (Bildquelle: Google)

Google hat stolz das neue und dynamische Design von Android 16 präsentiert. Android 16 soll sich dank neuer Animationen, die teilweise mit haptischem Feedback untermalt werden, natürlicher und flüssiger anfühlen.

Es wurde etwa die Animation beim Wegwischen von Benachrichtigungen und aktiven Apps überarbeitet. Das sieht jetzt nicht nur natürlicher aus, sondern wird von einer dezenten Vibration begleitet.

Dazu kommen frische Farbthemen mit neuer Typografie. Diese werdet ihr auch in Google-Apps, wie zum Beispiel Gmail oder Google Fotos, finden.

Live-Updates zeigen euch in Echtzeit den Fortschritt von bestimmten Benachrichtigungen, wie etwa den Lieferstatus einer Bestellung, Navigation und mehr. Diese können auf dem Sperrbildschirm oder sogar dem Always-on-Display angezeigt werden.

Material 3 Expressive wird zuerst auf Google Pixel-Geräten verfügbar sein. Weitere Geräte anderer Hersteller folgen im Sommer.

Android 16 wird noch sicherer

Mit dem neuen Update kommen drei große Upgrades, die euch besser vor Betrügern, Hackern und Dieben schützen.

Die KI-gestützte Betrugserkennung wird verbessert. Auf Android 16 werden jetzt mehr Betrugsmaschen, wie zum Beispiel Krypto-Investment-Scams, in Textnachrichten erkannt.

Das neue Findhub ist ein Dashboard, auf dem ihr euer Gepäck oder euer Handy tracken könnt. Es ist sogar möglich zu überprüfen, ob euer Kind heil zu Hause angekommen ist oder Ähnliches. Die Kompatibilität mit mehr Bluetooth-Trackern von Drittanbietern wurde erhöht und später in diesem Jahr wird die Satelliten-Konnektivität integriert, sodass ihr unabhängig vom Mobilfunknetz Ortungs- und Kommunikationsdienste nutzen könnt.

Die stärksten Sicherheitseinstellungen können jetzt mit einem »Advanced Protection«-Modus eingeschaltet werden.

WearOS 6: Neues Design und längere Akkulaufzeit

Das neue Design von Android 16 kommt auch auf WearOS-Uhren. (Bildquelle: Google)

Material 3 Expressive landet auch auf der Smartwatch. Das neue Design ist besser optimiert für die runden Displays von WearOS-Uhren. Bedienelemente besitzen abgerundete Ecken und sind leichter anzutippen.

Auch bei WearOS wurden die Animationen überarbeitet. Sie sollen sich natürlicher anfühlen und die Nutzerfreundlichkeit erhöhen.

WearOS 6 soll außerdem dank Leistungs- und Effizienzverbesserungen die Akkulaufzeit von Smartwatches um bis zu 10 Prozent erhöhen. Das Betriebssystem erscheint später in diesem Jahr.

Mehr zum Thema Galaxy Watch 8 Classic: Samsungs neue Smartwatches kommen wohl mit einigen Änderungen von Patrick Schneider

Gemini kommt für Uhren, Fernseher, Autos und Brillen

Googles KI »Gemini« wird später in diesem Jahr für noch mehr Geräte verfügbar sein.

Die Integration in WearOS hilft euch dabei, alltägliche Aufgaben zu erledigen, ohne euer Handy oder eine Tastatur verwenden zu müssen. Per Spracheingabe könnt ihr mit Google Gemini auf eurer Smartwatch interagieren.

Dasselbe gilt auch für Integration in Google Auto und Google TV. So werdet ihr per Gemini euch zum Beispiel Navigationshinweise geben lassen oder nach bestimmten YouTube-Videos suchen.

Später soll Gemini auch in Android XR integriert werden. Dabei handelt es sich um Googles neue Plattform für Headsets und Smart-Brillen. Mehr dazu möchte Google wohl bei der kommenden Google I/O bekanntgeben, die am 20. Mai stattfindet.