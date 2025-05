Galaxy Watch 8 Classic: Samsungs neue Smartwatches kommen wohl mit einigen Änderungen

Die Galaxy Watch Ultra ist im letzten Jahr auf den Markt gekommen. Im Vergleich zur Apple Watch Ultra ist sie sogar etwas klobiger. (Bild: Patrick Schneider, GameStar Tech)

Im letzten Jahr brachte Samsung mit der Galaxy Watch Ultra den geistigen Nachfolger der Galaxy Watch 5 Pro auf den Markt. Gemäß dem üblichen Rhythmus steht in diesem Jahr die Veröffentlichung der Galaxy Watch 8 Classic bevor.

Wie erste Leaks zeigen, wird sich das Design ändern. Zudem soll die neue Smartwatch von einer Software-Neuerung profitieren.

Galaxy Watch 8 (Classic) orientiert sich wohl am Ultra-Modell

Wie das Portal Android Authority durch eine One-UI-8-Watch-Firmware herausfinden konnte, ändert Samsung offenbar das Design seiner Smartwatches.

Demnach orientieren sie sich stärker am Ultra-Modell aus dem letzten Jahr.

Beide Modelle sollen das sogenannte Squircle-Gehäuse mit einem runden Zifferblatt erhalten. Dadurch wirken die Uhren zunehmend eckiger.

Die Galaxy Watch 8 Classic könnte zudem neben den zwei regulären Tasten den Quick-Button der Ultra-Variante übernehmen. Die zusätzliche Taste kann mit verschiedenen Aktionen belegt werden, etwa zum Starten eines Workouts.

Während das Standardmodell in zwei verschiedenen Größen erhältlich sein soll, sieht Samsung beim Classic-Modell möglicherweise eine Einheitsgröße vor.

Gemini kommt für Samsung-Smartwatches

Google hat bereits angekündigt, dass Gemini den Google-Assistenten früher oder später ablösen wird. Mit der gestrigen Ankündigung bestätigte der Suchmaschinenriese zudem, dass die KI in WearOS 6 integriert wird.

Schließlich zog Samsung nach und verkündete, dass Gemini auch auf seinen Smartwatches und Kopfhörern verfügbar sein wird. Das ist keine große Überraschung, immerhin ist Gemini schon tief im Betriebssystem von Samsung-Smartphones verwurzelt.

Wann genau Gemini auf den Smartwatches Einzug hält, hat der Hersteller leider nicht verraten. Allerdings soll es bereits in den kommenden Monaten soweit sein. Für gewöhnlich veranstalten die Südkoreaner im Sommer ein Unpacked-Event für die neuesten Wearables und faltbaren Smartphones.

Mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit wird auf dem Event auch One UI Watch 8 samt einem Release-Datum angekündigt.

Nun seid ihr gefragt! Was haltet ihr davon, wenn sich die kommenden Modelle optisch an der Galaxy Watch Ultra orientieren? Bevorzugt ihr bei Smartwatches eher ein rundes oder ein eckiges Design? Begrüßt ihr die Integration von Gemini, oder greift ihr ohnehin nie auf Sprachassistenten zurück?