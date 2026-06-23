Android Auto hat gerade eine nützliche neue App bekommen – wer ein iPhone nutzt, hat sie längst

Mit einiger Verspätung hat Google nun Google Meets in Android Auto integriert.

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Jonas Herrmann
23.06.2026 | 11:20 Uhr

Android Auto wird weiter verbessert. (Bildquelle: ltyuan - stock.adobe.com) Android Auto wird weiter verbessert. (Bildquelle: ltyuan - stock.adobe.com)

Nach Monaten des Wartens hat Google nun die Workspace-Anwendung Google Meets in Android Auto integriert. Nutzer können so direkt über das Dashboard ihres Fahrzeugs an Meetings teilnehmen und diese verwalten.

Google Meets kommt mit Verspätung zu Android Auto

Schon im April 2026 wurde Google Meets in Apple's CarPlay integriert. Auch Microsoft Teams ist schon auf Android Auto verfügbar.

Nur bei der Verbindung der hauseigenen Dienste gab es offenbar Verzögerungen, die nun aus der Welt geschafft wurden.

Video starten 7:14 Android Auto wird smarter: Google stellt umfangreiches Update mit Gemini-Integration vor

Im Blog erklärt Google genauer, wie die Integration funktioniert. Google Meets ist demnach ab sofort automatisch verfügbar, es wird lediglich ein Neustart der App benötigt.

Über das Dashboard können dann anstehende Meetings eingesehen und mit einem Klick gestartet werden. Eine Anrufliste ist ebenfalls enthalten, sodass auch Personen ohne geplantes Meeting angerufen werden können.

Sicherheit im Fokus

Wenn ein Meeting oder ein Anruf über Android Auto gestartet wird, wird die Kamerafunktion automatisch abgeschaltet. Auch die Videoübertragungen der anderen Teilnehmer werden nicht auf dem Display angezeigt. So soll sichergestellt werden, dass man nicht vom Straßenverkehr abgelenkt wird.

Aus diesem Grund ist es etwa auch nicht möglich, auf den Chat oder Umfragen zuzugreifen oder virtuell die Hand zu heben. Das Meeting kann lediglich beendet oder stummgeschaltet werden und läuft ansonsten komplett über Audio via Freisprecheinrichtung oder verbundene Bluetooth-Geräte ab.

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Mit dem Update auf Android 17 hat Google im Mai 2026 auch eine ganze Reihe von Verbesserungen für Android Auto vorgestellt. Smarte Gemini-Funktionen, 3D-Navigation und YouTube sollen die Plattform so deutlich aufwerten. Google Meets fehlte bisher aber noch im Repertoire.

Die Einbindung dürfte dabei vor allem für Nutzer attraktiv sein, die regelmäßig pendeln oder für ihren Job weite Wege mit dem Auto zurücklegen müssen.

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