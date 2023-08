Android: Noch dieses Jahr soll eine Funktion starten, auf die Nutzer bereits seit Jahren warten

Android-Nutzer sollen demnächst eine deutlich besseres Zusammenspiel zwischen verschiedenen Geräten erhalten.

Auf Android-Nutzer wartet eine neue Funktion, die bereits seit Jahren auf Apple-Geräten verfügbar ist. Bei dem Feature handelt es sich um Link your Device , wodurch verschiedene Android-Geräte zu einer Gruppe verknüpft werden können. Hierbei ist es unerheblich, ob ihr Smartphones, Tablets oder andere Endgeräte benutzt.

Die Ankündigung stammt allerdings nicht vom Android-Entwickler Google selbst, sondern vom für gewöhnlich gut informierten Leaker Mishaal Raman auf X (vormals Twitter).

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Link your Device: Neue Features für das geschlossene Ökosystem

Entdeckt wurden die Hinweise auf Link your Device in einer Beta der Google Play Services -App. Einige Strings sollen auf den baldigen Release der Funktion hindeuten.

Mit Link your Device sollen mehrere neue Funktionen freigeschaltet werden, die das Gegenstück zu bereits vorhandenen Apple-Features werden sollen.

Hierzu zählt der Instant Hotspot , also die Möglichkeit, ein Android-Gerät als Hotspot festzulegen, auf das im Anschluss alle weiteren verknüpften Geräte zugreifen und sich so ins Internet einklinken können.

Dieser Hotspot lässt sich auf Wunsch mit zufallsgeneriertem Namen und Passwort einstellen, damit unbefugte Dritte keine Chance haben, darauf zuzugreifen.

Auch bei vorhandenen WLAN-Netzwerken wird der Zugriff künftig einfacher gestaltet werden. So kann eine untereinander verknüpfte Android-Gruppe stets auf die jeweils hinterlegten Heimnetzwerke zugreifen, ohne das entsprechende Passwort eingeben zu müssen.

Nochmals bestätigt wird im Leak zudem die Möglichkeit des Call Switching , also der Option, bei laufenden Anrufen zwischen Geräten hin- und herzuwechseln.

Wann genau Link your Device für das Android-System freigeschaltet wird, ist noch unklar. Den Gerüchten zufolge plant Google, noch in diesem Jahr eine Ankündigung hierzu vorzunehmen.

Denkbar wäre ein zeitgleicher Release mit Android 14, welches aktuell noch in der Beta-Version steckt und wohl im Oktober 2023 veröffentlicht werden soll.

Jetzt seid ihr an der Reihe! Wie viele Android-Geräte befinden sich in eurem Haushalt und würden von Link your Device profitieren? Gibt es ein anderes Apple-Feature, das ihr euch für das Google-Betriebssystem wünscht? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!