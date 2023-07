Angestellter bekommt 330-faches Gehalt und taucht unter - wie hättet ihr reagiert?

Würdet ihr zugreifen? (Bild: Adobe Stock - fotokita)

Die meisten von uns können sich wahrscheinlich kaum vorstellen, wie es sein muss, wenn uns das passiert: 330-mal mehr Gehalt als gewohnt. Da kommt einiges zusammen.

Ein Mitarbeiter einer Fleischverarbeitungsfirma in Chile hat aus Versehen ein Gehalt erhalten, das extrem viel höher war als erwartet, wie das chilenische Finanzmagazin Diario Financiero zuerst berichtete. Statt den üblichen 500.000 chilenischen Pesos (etwa 550 Euro) zeigte sein Konto Ende Mai beeindruckende 165.398.851 Pesos an - das entspricht ungefähr 170.000 Euro. Wer von euch würde da nicht ausflippen?

Ehre unter Dieben

Der namenlose Mitarbeiter hat tatsächlich direkt reagiert und seinem Vorgesetzten im Vertriebszentrum von dem Vorfall berichtet. Von dort aus wurde die Personalabteilung informiert, die den Fehler bestätigt und den Mitarbeiter aufgefordert hat, den zu viel gezahlten Betrag zurückzuerstatten. Der Mitarbeiter hat angeblich versprochen, das am nächsten Tag zu erledigen.

Doch es kam anders als gedacht. Der Mitarbeiter zahlte das Geld nicht zurück und ignorierte sowohl Anrufe als auch WhatsApp-Nachrichten von seinem Arbeitgeber Consorcio Industrial de Alimentos (CIAL) über einen Zeitraum von drei Tagen. Schließlich hat er über seinen Anwalt eine Kündigungserklärung eingereicht und ist seitdem wie vom Erdboden verschluckt.

Inzwischen hat das Unternehmen eine strafrechtliche Anzeige gegen den Mitarbeiter erstattet, dem Unterschlagung von Geldern vorgeworfen wird. Bisher wurde jedoch niemand festgenommen.

Für CIAL Alimentos bedeutet dieser Vorfall nicht nur einen finanziellen Verlust, sondern auch die Notwendigkeit, die Umstände zu klären und mögliche Maßnahmen zur Verbesserung interner Prozesse zu ergreifen.

Was, wenn ich mal zu viel Geld auf dem Konto habe?

Ähnlich wie der Mann solltet ihr in einem ähnlichen Fall umgehend euren Vorgesetzten informieren. In Deutschland hat der Arbeitgeber laut § 812 BGB Herausgabeanspruch. Heißt: Sollte euch der Fehler auffallen, dann müsst ihr ihn melden und das überschüssige Geld zurückgeben. Tut ihr das nicht, könnte das arbeitsrechtliche Konsequenzen haben.

Das gilt vor allem dann, wenn der Betrag so hoch ist, dass er bemerkt werden muss. Im Falle von CIAL trifft das auf jeden Fall zu. Sollte es sich »nur« um wenige hundert Euro drehen, könnte das schon anders aussehen.

Würdet ihr am Folgetag noch auf der Arbeit zu finden sein? Wie hättet ihr reagiert, wenn ihr einen so viel höheren Betrag auf eurem Konto seht, als ihr erwartet habt? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!