Switch 2: Drei Gründe, warum Nintendo die Konsole schon in den nächsten vier Wochen präsentieren könnte – und was wir davon halten

Das meint der Experte: Ich halte eine Bekanntmachung zur Nintendo Switch 2 im März für denkbar. Die Begründung des Insiders dazu finde ich durchaus schlüssig. Es bleibt natürlich Spekulation. Viel interessanter ist diese Aussage in Verbindung mit den Quartalszahlen von Nintendo, die uns im Mai ins Haus stehen.



Sollte der Hersteller in diesem Jahr wirklich eine Switch 2 herausbringen, dann wird sie spätestens da zur Ansprache kommen müssen. Und Nintendo wird sich sicherlich nicht nehmen lassen, eine zünftige Ankündigung zu machen und es nicht peripher in einem trockenen Sales-Call mitlaufen zu lassen.



Ohne feste Aussagen von Nintendo selbst, bleiben das nur Spekulationen. Gegen all das spräche immer noch, dass der Hersteller machen kann, was er will, egal, wie viel wir auch mutmaßen.