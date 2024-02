Switch 2: Unsere Umfrage verrät, was ihr euch am meisten von Nintendos neuem Handheld wünscht

An den Joy-Cons der Switch hatten die Wenigsten etwas auszusetzen. (Bild: Nintendo Switch Joy-Cons 2 Marharyata - adobe.stock.com)

Noch in diesem Jahr erwartet uns die nächste Konsole von Nintendo. Bereits seit letztem Jahr brodelt es in der Gerüchteküche, doch handfeste Infos halten die Japaner noch zurück.

In einer Umfrage wollten wir wissen, was ihr euch von der Switch 2 wünscht. Die Ergebnisse sind wenig verwunderlich, aber so richtig einig seid ihr euch nicht, denn abseits zweier Wünsche liegt der Rest relativ nah beieinander.

So habt ihr abgestimmt

Wir bedanken uns bei allen, die mitgemacht haben. Die Ergebnisse (Stand: 07.02.2024, 8.30 Uhr) sind wie folgt:

Mehr Leistung 12 %, 400 Abstimmungen

12 %, 400 Abstimmungen Abwärtskompatibilität 11 %, 351 Abstimmungen

11 %, 351 Abstimmungen Höhere Auflösung (TV) 8 %, 260 Abstimmungen

8 %, 260 Abstimmungen Mehr interner Speicher 7 %, 237 Abstimmungen

7 %, 237 Abstimmungen Mehr FPS (TV) 7 %, 224 Abstimmungen

7 %, 224 Abstimmungen Längere Batterielaufzeit 6 %, 209 Abstimmungen

6 %, 209 Abstimmungen Höhere RAM 6 %, 200 Abstimmungen

6 %, 200 Abstimmungen Höhere Auflösung (Handheld) 6 %, 194 Abstimmungen

6 %, 194 Abstimmungen Verbaute SSD 6 %, 193 Abstimmungen

6 %, 193 Abstimmungen Einen Cartridge-Slot 6 %, 181 Abstimmungen

6 %, 181 Abstimmungen Mehr FPS (Handheld) 5 %, 175 Abstimmungen

5 %, 175 Abstimmungen Verbesserte Ergonomie der Joy-Cons 5 %, 154 Abstimmungen

5 %, 154 Abstimmungen 120-Hz-Display 4 %, 139 Abstimmungen

4 %, 139 Abstimmungen Eine echte Virtual Console 3 %, 111 Abstimmungen

3 %, 111 Abstimmungen Größere Controller-Buttons 2 %, 77 Abstimmungen

2 %, 77 Abstimmungen OLED-Klappdisplay 2 %, 70 Abstimmungen

2 %, 70 Abstimmungen Andere Button-Anordnung 1 %, 33 Abstimmungen

1 %, 33 Abstimmungen Etwas anderes (schreibt es in die Kommentare) 1 %, 29 Abstimmungen

Eure Top 3 der Umfrage

Platz 1 – Mehr Leistung: Die meisten von euch – wenn auch nicht mit viel Abstand – wünschen sich von Nintendos neuer Konsole mehr Power. Klar, seit der letzten Konsolengeneration hat sich technisch viel getan.

Gerüchte um die Rechenleistung der Switch 2 gab es in der Vergangenheit zuhauf. Da war von diversen Chips die Rede und 120-Hz-Bildwiederholrate.

Die Switch 2 wird performanter sein, vielleicht auf einem Level der PS4, das ist klar. Was uns Nintendo schlussendlich servieren wird, bleibt abzuwarten.

Platz 2 – Abwärtskompatibilität: Euch ist wichtig, die Games eurer Switch auch auf dem Nachfolger zocken zu können. Wir wissen nicht, ob Nintendo auch bei der Switch 2 wieder auf Cartridges setzen wird, aber zumindest einen Slot für Spiele des Vorgängers sollte es geben.

In der Vergangenheit legte Nintendo stets Wert darauf, dass Spiele älterer Generationen gespielt werden konnten, so hatte der Nintendo DS lange Zeit auch einen Slot für Spiele des Gameboy Advance. Die Wii schluckte die Mini-Discs des Game Cube und Wii-Spiele funktionierten auch auf der Wii U. Der Wunsch könnte also in Erfüllung gehen.

Platz 3 – Höhere Auflösung am TV: Im Kampf um Platz 3 eurer Wünsche für Nintendos nächste Konsole gab es den größten Sprung, denn hier gehen die Meinungen auseinander.

Höhere Auflösung am Fernseher ist für die meisten aber ein Muss. 1080p sind 2024 nicht mehr genug und viele von euch hoffen auf eine 4K-Auflösung. Die großen Fernseher geben es schließlich her.

Ob wir eine höhere Auflösung bekommen, hängt schlussendlich auch von der Leistung der Hardware ab. Sollte die Switch 2 jedoch wieder eine Hybrid-Konsole werden, bestünde auch die Möglichkeit, die Docking-Station zusätzlich ordentlich aufzubohren.

Wir blicken einer Ankündigung seitens Nintendo entgegen; lang kann es nicht mehr dauern. Bis dahin findet ihr alle Neuigkeiten zur Switch 2 in unserem Sammelartikel.

Die Game-Star-Community hat abgestimmt und Nintendos nächste Konsole soll eurer Meinung nach vor allem technisch abliefern. Maxe hat seine fünf Wünsche im Originalartikel zur Umfrage bereits geäußert. Was erwartet ihr von der nächsten Iteration der Switch? Schreibt eure Meinung gerne in die Kommentarspalte und diskutiert darüber.