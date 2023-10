Apple arbeitet »intensiv« an einem faltbaren Produkt - und es ist kein iPhone

Das iPad könnte sich 2025 falten lassen.

Die Gerüchteküche um ein faltbares iPhone ist mittlerweile verstummt. Zu wenig Informationen, zu wenig Hinweise, die auf ein Falt-Handy aus dem Apple-Kosmos hoffen lassen.

Wie MacRumors berichtet, verstecken sich in einem Paywall-Bericht der DigiTimes neue Hinweise auf ein faltbares Gerät.

Diesmal soll es sich um das iPad handeln.

Die Ankündigung könnte schon 2024 erfolgen, wenn die Entwicklung weiterhin zufriedenstellend verläuft. Vielleicht sogar zur Apple Keynote?

Was steckt hinter den Gerüchten?

Das iPad als faltbares Gerät - Apple arbeitet wohl intensiv daran

Die Konkurrenz von Samsung, Motorola, Oppo und Co. hat bereits einige faltbare Handys auf den Markt gebracht. Selbst OnePlus steht kurz vor der Ankündigung eines faltbaren Smartphones.

Nur Apple lässt noch auf sich warten. Dem Bericht zufolge wird ein faltbares iPhone noch länger dauern. Apple konzentriere sich zunächst auf die Entwicklung eines faltbaren iPads, bevor man mit der Entwicklung eines faltbaren iPhones beginne.

Wieso? Schenkt man dem Bericht Glauben, macht die iPad-Sparte einen geringen Anteil am Umsatz aus. Potenzielle Probleme bei der Entwicklung wären also leichter finanziell abzufedern, als es beispielsweise beim iPhone der Fall sein würde.

Berichten zufolge arbeitet Apple schon seit vier Jahren an einem faltbaren iPad und hat die Leitung des Projekts vom Design-Team an die Beschaffungsabteilung übergeben.

Der Hintergrund: Ein Hauptproblem soll das Scharnier sowie das Panel sein. Insbesondere der Falz in der Mitte scheint dem Hersteller zunehmend Sorgen zu bereiten.

Das ist bei faltbaren Geräten nicht ungewöhnlich. Immerhin ist der Knick in der Mitte bei solchen Produkten noch immer sichtbar - wie bei der fünften Generation des Z Fold5 von Samsung.

Apple sucht die Lösung bei Samsung und LG, um ein Display herzustellen, das solche Kompromisse minimiert. Was die Komponenten für das Scharnier betrifft, so scheint Apple in der Lage zu sein, eine ausreichende Versorgung sicherzustellen.

Am Design und einer kostengünstigen Massenproduktion wird jedoch noch gefeilt.

Wenn die Entwicklung weiterhin zufriedenstellend verläuft, rechnet DigiTimes mit einer Massenproduktion im Jahr 2025.

0:54 Galaxy Z Fold 5: Samsung stellt neues Foldable vor

Vor dem faltbaren iPhone könnte das faltbare iPad kommen. Apple scheint den schwächelnden Tablet-Markt ankurbeln zu wollen. Was haltet ihr von einem faltbaren iPad? Seht ihr darin Vorteile oder glaubt ihr immer noch nicht, dass sich solche Produkte langfristig durchsetzen werden? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare!