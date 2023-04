iOS 17: Apple baut Gesundheits-Features massiv aus - iPad-App, KI-Dienst & mehr

Mit iOS 17 integriert Apple für das iPhone weitere Gesundheits-Funktionen.

Apple legt seinen Fokus weiter auf die Gesundheit des Menschen. Das wird vermutlich die wenigsten überraschen, immerhin setzt der Hersteller mit seiner Apple Watch auf immer neuere Features in diesem Bereich.

Im Geheimen arbeitet der Hersteller sogar an einer nicht-invasiven Glucose-Überwachung für die smarte Armbanduhr.

Auf der diesjährigen WWDC wird mit der Vorstellung von iOS 17 eine Erweiterung der Health-App erwartet. Außerdem soll mit iPadOS 17 die Anwendung endlich auch auf das iPad kommen.

iOS 17 erhält wohl einen Stimmungs-Tracker, Health-App für iPad soll kommen

Apple plant laut einem Bericht von Mark Gurman einen Stimmungs-Tracker in iOS 17 zu implementieren. Der Hersteller verfolgt damit weiterhin die Strategie, Ressourcen in Gesundheit- und Wellness-Funktionen zu investieren.

Mit diesem Trecker sollen Nutzer die Möglichkeit haben, ihre aktuelle Stimmung aufzuzeichnen, Fragen zum Tag zu beantworten und die Ergebnisse in einem Zeitstrahl einzusehen.

Mark Gurman beschreibt außerdem, dass passende Algorithmen in Planung seien, die anhand von Sprachmustern und anderen Daten die Stimmung des Users einordnen. Diese Funktion würde aber erst später berücksichtigt werden - falls dieses Feature tatsächlich kommt.

Der Stimmungs-Tracker wird von der Tagebuch-App, die laut bisherigen Gerüchten ebenfalls für iOS 17 geplant ist, strikt getrennt sein. Das digitale Tagebuch soll keine Gesundheitsfunktionen erhalten.

Apples plant für iOS 17 angeblich eine Tagebuch-App, die so aussehen könnte. (Konzeptbild: Parker Ortolani)

Die App wird anscheinend als Erweiterung des Wo Ist?-Netzwerks und weiteren Standort-Funktionen von Apple behandelt, um eine Social-Network-Komponente auszubauen. Demnach sollen der User in der Lage sein, beispielsweise »einen Tagebucheintrag über ihren Weg zur Arbeit festzuhalten«, so Mark Gurman.

Zusätzlich soll die Health-App weitere Funktionen für die Verwaltung von Sehstörungen wie Kurzsichtigkeit erhalten.

Davon abgesehen plant Apple wohl Wellness-Funktionen für das eigene Mixed-Reality-Headset, das vermutlich auf der WWDC 2023 zum ersten Mal in Erscheinung tritt. Demnach wird über eine Meditations-App gemunkelt, die für Entspannung des Trägers sorgen soll.

Die eigene Health-App von Apple ist bisher ausschließlich für das iPhone verfügbar. Mit iOS 17 respektive iPadOS 17 soll sich dies ändern. Laut des oben verlinkten Berichts erscheint die Anwendung mit dem nächsten Update für das iPad.

Damit lassen sich die Gesundheitsmetriken in einem größeren Format anzeigen. Apple verfolge damit laut Bericht das Ziel, die Beliebtheit der Health-App in jenen Gesundheitseinrichtungen zu steigern, in denen Tablets weit verbreitet sind.

Kostenpflichtiger Gesundheit-Service auf Basis von KI könnte kommen

Mark Gurman berichtet außerdem über Pläne von Apple, einen Coaching-Service für die Gesundheit der User einzuführen.

Der KI-basierte Dienst soll demnach die Benutzer ermutigen, mehr Sport zu treiben, die Essgewohnheiten umzustellen, mehr Schritte zu gehen und den eigenen Schlaf zu verbessern.

Für diesen Dienst verwendet Apple wohl die eigene Smartwatch, um das Programm an den User maßzuschneidern. Ähnlich wie Fitness+ und andere Dienste des Herstellers, soll der Coaching-Service mit einer monatlichen Gebühr versehen werden.

Ob dieser Service tatsächlich 2024 kommt, verschoben oder gar gestrichen wird, bleibt laut Mark Gurman noch offen.

Was haltet ihr von Apples Ausrichtung, immer mehr in Gesundheitsfunktionen zu investieren? Würdet ihr Funktionen wie einen Stimmungs-Tracker nutzen und euer Wohlbefinden aufzeichnen? Habt ihr bereits eine ähnliche App auf dem Smartphone installiert? Wie findet ihr die Vorstellung eines KI-basierten Coachings zum Zwecke der Gesundheit? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!