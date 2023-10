Apple: Neues Update soll eines der größten Probleme des iPhone 15 Pro beheben

Auch das iPhone 15 Pro ist betroffen.

Das iPhone 15 Pro Max hat ein Hitzeproblem. Das geht bei einigen Nutzern offenbar so weit, dass das Handy beim Laden derart heiß wird, dass man es nicht mehr in der Hand halten kann. Zum, Glück scheinen nicht alle Geräte davon betroffen, auch in unserem Erfahrungsbericht zum iPhone 15 Pro Max konnten wir das Problem nicht feststellen.

Dennoch scheint die Hitzeentwicklung mehr als nur ein Einzelfall zu sein - meint auch Apple. Denn wie das Unternehmen aus Cupertino ankündigte, arbeitet man bereits auf zweierlei Weise daran, die zugrundeliegenden Fehler zu beheben.

iPhone 15 Pro Max: Hohe Hitze hat zwei Gründe

Was ist passiert: Gegenüber CNBC teilte Apple mit, dass man zwei Gründe für die Hitzeentwicklung des neuen iPhones ausmachen konnte.

Ersterer sei ein Software-Bug in iOS 17, den man mit einem Update beseitigen werde.

Zweiterer seien eine Reihe von Updates für Drittanbieter-Apps, die das System überladen sollen. Man arbeite mit den Entwicklern der Apps an Lösungen, um das Problem zu vermeiden.

Auch soll die Hitzeentwicklung nur in den ersten Tagen derart stark auftreten, da dann besonders viele Aktivitäten im Hintergrund des iPhones stattfinden.

Was bringt das? Durch das Software-Update und die Zusammenarbeit mit den Entwicklern ist davon auszugehen, dass sich das Hitzeproblem zumindest zu einem gewissen Grad eindämmen lässt. Wie sehr, muss die Zukunft zeigen.

Apple-Analyst Ming-Chi Kuo hat allerdings wenig Hoffnung, dass sich das Problem ganz lösen lässt, ohne die Leistung des verbauten A17-Pro-Chips einzudämmen. Grund seien Kompromisse beim neuen Titan-Gehäuse, die ein leichteres Gewicht gegen geringere thermische Effizienz eintauschen.

iPhone 15 Pro überhitzt, weil Apple Kompromisse beim Design eingehen musste

Das große Ganze: Berichte über die Hitzeentwicklung des Handys gibt es von mehrfacher Seite - und das nicht nur über das iPhone 15 Pro Max. CNBC berichtet etwa über einen Kommentar im Apple-Forum, der sich beschwert: Ich habe heute das neue iPhone 15 Pro bekommen und es ist so heiß, dass ich es nicht mal besonders lange halten kann!

Auch Max Weinbach, Autor bei 9to5Mac, teilt auf X (ehemals Twitter):

Was meint ihr? Bekommt Apple das Hitzeproblem seiner Pro-Modelle mit dem Update in den Griff? Oder wird man über kurz oder lang mit weniger Leistung bei dem Handy-Flaggschiff rechnen müssen? Konntet ihr das Problem vielleicht bei euch selbst feststellen - oder seid davon bislang verschont geblieben? Schreibt es uns in die Kommentare!