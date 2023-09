iPhone 15 Pro: Apple muss sich einem Problem stellen, das wohl nicht ohne Weiteres behoben werden kann

Das iPhone 15 Pro wird unter Umständen ungewöhnlich warm.

Die Meldungen hinsichtlich der ungewöhnlichen Hitzeentwicklung beim iPhone 15 Pro reißen nicht ab. Wie MacRumors berichtet, meldet sich jetzt Branchen-Insider und Apple-Experte Ming-Chi Kuo zu Wort.

Seine Informationen lassen wenig Spielraum für positive Nachrichten zum iPhone 15 Pro.

Aus dem oben verlinkten Bericht geht hervor, dass die Ursache für das Hitzeproblem mit den »Kompromissen beim Design des Wassersystems« einhergehen könnte. Laut der Studie von Kuo auf Medium steht dieses Problem nicht in Zusammenhang mit dem neuen Chip auf Basis der 3-Nanometer-Fertigung.

Dieser Kompromiss beim Gehäuse wurde eingegangen, um das Gewicht des iPhones reduzieren zu können. Die geringe Wärmeableitfläche in Verbindung mit dem Titanrahmen führt jedoch gleichzeitig zu einer geringeren thermischen Effizienz der Geräte.

Apple bestätigt, dass das Gehäuse des iPhone 15 überarbeitet wurde, um die Reparierbarkeit zu verbessern.

Apple könne die Probleme mit zukünftigen Software-Updates zwar eindämmen, aber nur geringfügig, wenn Apple die Leistung des A17 Pro-Chips nicht drosseln wolle, so Kuo.

Im Internet finden sich verschiedene Berichte über Hitzeprobleme. So wird berichtet, dass der A17-Chip bei derartiger Hitze die Leistung reduziert, um das Gerät zu kühlen.

Viele Berichte beziehen sich auch auf das Aufladen des iPhones. So berichtete der Autor von 9to5Mac über X, dass sein iPhone 15 Pro Max schon beim Aufladen hohe Temperaturen erreicht:

Link zum Twitter-Inhalt

Generell warnt Apple davor, ein altes USB-C-Kabel zu verwenden, da dies zu eben jenen Problemen führen könne. Andere Meldungen, wie der oben verlinkte, weisen darauf hin, dass das Gerät beim Spielen überhitzen kann.

Die kleine aber dennoch positive Nachricht: Nicht alle Besitzer können dieses Problem nachvollziehen. So schreibt ein User unter dem Artikel von 9to5Mac:

My 15 Pro Max is quite the opposite. It isn’t getting hot at all. Even while charging.