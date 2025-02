Das iPhone 16e kommt ohne MagSafe, aber es gibt schon eine günstige Lösung

Wenn Apple es nicht macht, springen es offenbar Drittanbieter in die Bresche. (Aleksandr Gladkiy, PSergey - Adobe Stock)

Günstigere Geräte kommen typischerweise mit gewissen Einschränkungen, so auch das neue iPhone 16e, das sich in einigen Punkten vom teureren iPhone 16 unterscheidet.

Einen schmerzlichen Verlust für die Community stellt MagSafe dar, das seit dem iPhone 12 in Apples Smartphones integriert wird.

Das iPhone 16e unterstützt zwar das kabellose Laden, allerdings ohne Magnet und nur mit bis zu 7,5 Watt. Zubehörhersteller reagieren bereits auf den fehlenden Standard.

Was ist MagSafe? Das ist eine spezielle Magnettechnologie von Apple. Die Magnete sorgen für eine optimale und feste Ausrichtung des Smartphones, zum Beispiel beim kabellosen Laden. Es gibt auch zahlreiche Zubehörprodukte, die auf diesen Standard ausgerichtet sind, etwa Halterungen fürs Auto, für den Standby-Modus und vieles mehr.

MagSafe am iPhone 16e: Drittanbieter-Hüllen machen es möglich

Keine 24 Stunden nach der Ankündigung gibt es bereits die ersten Hüllen von Drittanbietern, die mit einem entsprechenden Magneten ausgestattet sind. Einige Hersteller bewerben ihre Cases mit Humor: »Apple hat es vergessen… aber wir nicht«.

Die Kosten für die MagSafe-Nachrüstung halten sich in Grenzen, je nach Hersteller. Die Preise beginnen ab 11 Euro aufwärts.

Mit einer solchen Hülle löst ihr zumindest den größten Nachteil. Mit der relativ langsamen Ladegeschwindigkeit von 7,5 Watt (im Vergleich zu 25 Watt) muss man allerdings leben.

5 Monate mit dem iPhone 16 PRO MAX - Langzeitreview

iPhone 16e ohne MagSafe: Für viele ein Dealbreaker

Der Nachfolger des iPhone SE 3 wurde von vielen sehnsüchtig erwartet, nicht ohne Grund: Die Special Edition stand seither für ein vergleichsweise günstiges iPhone, das verständlicherweise mit einigen verschmerzbaren Kompromissen behaftet war.

Doch nun steigt nicht nur der Preis deutlich an (ab 700 Euro), auch die oben genannten Kompromisse sorgen in der Reddit-Community größtenteils für Unmut.

»Das ist eigentlich ziemlich überraschend für mich. MagSafe sollte ein Standardmerkmal sein.« (cjohn4043)

Einige Nutzer haben ihr gesamtes Zubehör auf MagSafe umgestellt, sei es das Ladekabel, die Handyhalterung im Auto oder die Nutzung des iPhones als Webcam am Bildschirm.

Für viele ist der Verlust von MagSafe beim Wechsel vom aktuellen iPhone zum iPhone 16e ein Dealbreaker:

»War so bereit, mein 12 Mini durch das iPhone 16e abzulösen, aber kein MagSafe ist ein Deal Breaker« (dm_ajolo_)



Ich hatte gehofft, von einem 13 Pro auf dieses Gerät umsteigen zu können. Aber der fehlende MagSafe ist in der Tat ein Dealbreaker. (IndecisiveTuna)

Wie seht ihr das Thema MagSafe? Schließt ihr das Smartphone ohnehin nur am Kabel an oder habt ihr ebenfalls ein Sammelsurium an MagSafe-Zubehör über die Jahre angesammelt? Werdet ihr aufgrund des Fehlens doch nicht upgraden? Wie steht ihr zum Preis des geistigen iPhone-SE-Nachfolgers? Schreibt es uns gerne unten in die Kommentare!