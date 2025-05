Zum 20. Jubiläum des iPhones soll Apple einen radikalen Bruch planen und vieles völlig anders machen als zuvor

Gerüchten zufolge könnte Apple die iPhones stark verändern.

Gerüchten zufolge bahnen sich beim iPhone in den kommenden Jahren einige größere Veränderungen an. Nachdem Apple zuletzt ein wenig auf der Stelle zu treten schien, könnte die übernächste Modellreihe wieder frischen Wind reinbringen.

iPhone 18 mit neuem Design und spätem Release gemunkelt

Gleich mehrere Quellen deuten darauf hin, dass Apple zum 20. Jubiläum des ersten iPhones einige größere Veränderungen geplant hat. Bis dahin sollen neue Modelle und Designs zum Line-Up gehören, wodurch sich auch die Release-Planung verschieben könnte.

Neue Modelle: Es gilt gewissermaßen als offenes Geheimnis, dass Apple an einer besonders flachen Variante namens iPhone Air und auch an einem faltbaren iPhone arbeitet. Ersteres könnte schon 2025 erscheinen, bis zum Foldable wird es wohl aber noch etwas länger dauern.

Dieses soll nämlich erstmals mit dem iPhone 18 Pro und Pro Max im Herbst 2026 auf den Markt kommen. Die Palette an Modellen wird also erweitert, was auch Einfluss auf die Release-Planung haben könnte.

Neuer Termin: Nachdem die »iPhone 16«-Serie im Herbst 2024 veröffentlicht wurde, folgte erst im Frühjahr 2025 das neue, etwas abgespeckte iPhone 16e. Dieser zweite Release-Zeitpunkt könnte in Zukunft ausgebaut werden, wie der bekannte Apple-Analyst Ming-Chi Kuo nahelegt.

Das »reguläre« iPhone 18 könnte demnach nicht mit den anderen Modellen im Herbst 2026, sondern zusammen mit dem iPhone 18e erst 2027 auf den Markt kommen. So soll Platz geschaffen werden für die neuen Modelle, während gleichzeitig der zweite Release-Zeitpunkt gestärkt würde.

Design-Änderungen: Ein weiteres Gerücht stammt von Digital Chat Station auf Weibo und besagt, dass mit dem Apple 18 Pro und Pro Max eine Gesichtserkennung unter dem Bildschirm eingeführt werden soll. Statt der großen Kameraaussparung würde es dann nur eine kleine, seitlich platzierte Linse geben.

Eine Herausforderung dabei dürfte sein, die Pixeldichte durch die Platzierung von Face ID unter dem Bildschirm nicht zu stark zu verringern. Die anderen Modelle sollen allerdings vorerst beim aktuellen Design bleiben.

Was haltet ihr von den Veränderungen? Habt ihr Interesse an einem faltbaren iPhone?