Kommt ein faltbares iPhone? Neue Hinweise machen Hoffnung, aber wir müssen noch einige Jahre warten

Wird das faltbare iPhone ein »iPad Mini mit Knick«? (Bildquelle: Apple)

Immer mal wieder tauchen Gerüchte auf, laut denen auch Apple in den Markt der Foldables einsteigen will.

Nachdem kurz vor Jahresende gemeldet wurde, dass sowohl Samsung als auch LG erste Display-Konzepte zum iPhone-Hersteller geschickt haben, wird nun erneut via Lieferkette über ein faltbares iPhone spekuliert.

Das Wichtigste in Kürze Erneute Gerüchte über ein faltbares iPhone im Umlauf

Zwei Größenordnungen des Hauptbildschirms sollen realistisch sein: 7 oder 8 Zoll

In letzterem Fall könnte das iPad Mini aus dem Apple-Portfolio verschwinden

Das behauptet der Leak: Laut dem koreanischen Portal The Elec soll Apple zwei Größenordnungen für das Falt-iPhone in Betracht ziehen. Die Rede ist hier von einem 7- oder 8-Zoll-Display, das für ein solches Gerät für Apple infrage kommen soll.

Grundsätzlich befinde sich Apple allerdings noch in der Konzeptphase, sodass die tatsächliche Ausgestaltung noch offen bleibt.

Zudem stehen laut dem Bericht auch erste Termine fest. So soll Apple damit planen, die Falt-iPhones im Jahr 2026 in Serienfertigung zu schicken. Diese solle auf Samsung Display als primären Lieferanten für die Bildschirme setzen, um auf deren bisherigen Erfahrungen im Zuge der Galaxy Z Fold Smartphones zurückgreifen zu können.

Der Release des iPhone Fold - oder welchen Namen auch immer das Produkt dann haben wird - wird hingegen frühestens 2026 erwartet. Als realistischerer Termin wird allerdings das darauffolgende Jahr genannt, schließlich feiert das iPhone im Jahr 2027 den 20. Geburtstag. Ein Apple-Foldable wäre hier demzufolge ein dem Anlass gebührendes Jubiläumsprodukt.

Zwei Varianten, doch nur eine hat Konsequenzen: Denkbar seien laut dem Elec-Bericht zwei verschiedene Variationen. So könnte Apple ähnlich dem Galaxy Z Flip oder Motorola Razr 40 auf einen horizontalen Knick setzen, was dem klassischen iPhone-Format in größer entsprechen würde. Die Diagonale des Hauptdisplays solle auch in diesem Fall die des iPhone Pro Max übersteigen.

Spannender wird es, wenn Apple das 8-Zoll-Konzept für das faltbare iPhone nutzt - denn in dieser Größenordnung überschneidet sich das Smartphone mit dem iPad Mini, welches seinerseits eine Bildschirmdiagonale von 8,3 Zoll hat.

Angesichts dessen stehe auch im Raum, dass das iPad Mini komplett vom faltbaren iPhone abgelöst wird, sollte diese Form genutzt werden. Fraglich bleibt dann allerdings, wie praktikabel ein so großes Smartphone tatsächlich wäre.

Die Gerüchte über ein faltbares Apple-Gerät im iPad-Format sind indes nicht komplett neu - schon im Oktober wurden erste Hinweise gesichtet:

Jetzt ist eure Meinung gefragt: Welches Apple-Foldable würde euch eher gefallen - das horizontal faltbare iPhone oder der Ersatz für das iPad Mini? Würde ihr ein faltbares iPhone in Betracht ziehen oder sind solche Bildschirme den Aufpreis nicht wert? Und ganz wichtig: Schreibt uns eure kreativsten Namen für das Falt-iPhone in die Kommentare!