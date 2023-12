Faltbare Apple-Geräte: Es gibt erste Hinweise - und sie stammen von Samsung

Samsung Display will vorbereitet sein, wenn Apple ein Foldable veröffentlichen will. Ein Konkurrent zum Galaxy Z Fold5 wird das Apple-Foldable wohl nicht werden - bis 2025 sollten wir noch nicht damit rechnen. (Bild: Apple, Samsung)

Samsung Display ist einer der größten Lieferanten für Apple und über diese Verbindung gibt es nun erste Hinweise auf neue Geräte: Foldables. Laut einem Bericht vom koreanischen News-Magazin The Elec hat Samsung Display kürzlich eine organisatorische Reorganisation durchgeführt, um schneller auf mögliche Foldable-Bestellungen von Apple reagieren zu können.

Samsung Display bereitet sich auf Apple-Bestellungen vor

Laut The Elec ist Samsung Display seinen Konkurrenten weit voraus - nicht nur bei OLED-Bildschirmen für Smartphones, sondern auch bei seiner Beziehung zu Apple. Das Unternehmen sucht wohl trotzdem nach einem neuen »Wachstumsmotor« und glaubt, dass Foldables dieser sein könnte.

Im Wesentlichen möchte Samsung Display das, was es beim Herstellen von faltbaren Displays für Samsung-Geräte gelernt hat, nutzen und sich auf zukünftige Bestellungen von Apple für das iPhone und iPad vorbereiten.

The Elec soll erfahren haben, dass sowohl Samsung Display, als auch LG Display an einem 20,25-Zoll faltbaren Display arbeiten, das für zukünftige Apple-Produkte gedacht ist. Mit dieser Umstrukturierung will Samsung Display schneller auf Bestellungen von Apple reagieren und seinen Konkurrenten zuvorkommen.

Bis ein faltbares iPhone oder iPad Realität wird, müssen wir uns wohl trotzdem bis mindestens 2025 gedulden. Laut dem Display-Analysten Ross Young sollten wir bis dahin kein faltbares Gerät von Apple erwarten - wenn überhaupt eines kommen wird.

Laut Young könnte auch ein Foldable Macbook mit 20,5 Zoll-Display entwickelt werden. Lenovo hat ein ähnliches Gerät im Portfolio, mit zwei getrennten OLED-Bildschirmen anstatt einem faltbaren.

Samsung und LG bereiten sich für hypothetische Foldables von Apple vor: Glaubt ihr, dass es bald faltbare iPhones und iPads geben wird? Oder glaubt ihr, dass Apple sich aus diesem Markt heraushalten wird? Vielleicht werden sie eine ganz andere Produktkategorie schaffen? Wünscht ihr euch überhaupt ein Foldable von Apple? Schreibt es uns in die Kommentare!