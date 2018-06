Apple iPhone & iOS 12 - Apple erschwert Hacken durch das FBI

Obwohl das FBI sehr medienwirksam darüber geklagt hatte, dass es ohne Hilfe seitens Apple keinen Zugang zu iPhones von Verdächtigen erhalten könne, gibt es schon lange eine Möglichkeit dafür.

Die sogenannte Graykey-Box wird von sehr vielen Behörden und wohl auch Geheimdiensten eingesetzt, um ein iPhone anzuschließen und das Smartphone anschließend über den USB-Lightning-Port zu entsperren.

Graykey-Box braucht Stunden für das Entsperren

Dafür ist allerdings je nach verwendetem Passwort aufgrund der vielen Versuche ein Zeitraum von vielen Stunden oder sogar länger notwendig. Alleine in den USA sollen Hunderte Graykey-Geräte im Einsatz sein.

Schon jetzt ist es zwar möglich, in den Einstellungen eines iPhones den USB-Zugriff zu deaktivieren, doch die meisten Nutzer werden das wohl weder wissen, noch einen Anlass dafür haben, nach einer solchen Funktion zu suchen.

iOS 12 deaktivert USB nach einer Stunde

Das neue iOS 12 wird aber eine neue Funktion enthalten, die das Deaktivieren des USB-Anschlusses automatisch vornimmt, nachdem seit dem Sperren des Gerätes eine Stunde vergangen ist. Für eine Brute-Force-Attacke auf ein iPhone über eine Graykey-Box bleibt damit also weniger als eine Stunde Zeit und das dürfte so gut wie nie ausreichen.

Laut MacRumors sind die Strafverfolgungsbehörden in den USA alles andere als glücklich über die Aussicht, keinen Zugriff mehr auf iOS-Geräte zu erhalten. »Wenn wir nun wieder zu der Situation zurückkehren, in der wir keinen Zugriff haben, wissen wir nun, wie viel Beweise wir verlieren und wie viele Kinder wir nicht schützen können,« so ein Leiter einer Internet-Task-Force in Indiana, die sich auf Internet-Verbrechen gegen Kinder konzentriert.

Apple hingegen erklärt, dass es sich um eine Maßnahme zum Schutz der Kunden gegen Hacker, Diebe und Angriffe auf persönliche Daten handelt. Man entwickle Sicherheitsverbesserungen nicht, um die Arbeit der Gesetzeshüter zu erschweren.